Ebay licencie 6 % de ses effectifs pour réorienter ses activités de commerce électronique

26 février - Ebay EBAY.O a annoncé jeudi la suppression d'environ 800 emplois, soit environ 6 % de sa main-d'œuvre à temps plein, alors que la société de commerce électronique cherche à rationaliser ses opérations et à aligner son personnel sur ses priorités stratégiques. "Nous prenons des mesures pour réinvestir dans nos activités et aligner notre structure sur nos priorités stratégiques, ce qui affectera certaines fonctions au sein de notre personnel", a déclaré la société.

Voici quelques détails:

* EBay va supprimer environ 800 emplois, soit 6 % de ses effectifs à temps plein, dans le cadre d'une restructuration visant à aligner le personnel sur les priorités stratégiques à long terme.

* Ces licenciements font suite à l'acquisition de Depop par eBay pour 1,2 milliard de dollars , annoncée la semaine dernière, alors que l'entreprise se concentre sur la mode d'occasion et les plates-formes axées sur la génération Z.

* Il s'agit de la troisième série de licenciements depuis 2023. L'entreprise a supprimé environ 1 000 postes (9%) au début de l'année 2024, citant des coûts de main-d'œuvre supérieurs à la croissance, et environ 500 postes (4%) au début de l'année 2023, en raison d'un ralentissement des dépenses de consommation après la pandémie.