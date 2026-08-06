eBay légèrement dans le vert sur des trimestriels de bonne facture

(Zonebourse.com) - eBay gagne 0,7% vers 112 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain d'une publication trimestrielle ayant battu les attentes tant en matière de bénéfices que de revenus, et que Wedbush salue en considérant que les fondamentaux du groupe "demeurent solides".

La place de marché en ligne a réalisé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 17% à 1,60 USD au titre du 2e trimestre 2026, surpassant ainsi sa fourchette cible de 1,46 à 1,51 USD, ainsi que le consensus, qui s'établissait à 1,51 USD.

Cette performance s'appuie sur une marge opérationnelle ajustée de 28,5%, contre une estimation moyenne des analystes de 27,8%, ainsi que sur des revenus en progression de 15% ( 14% à taux de change constants), à 3,13 MdsUSD, à comparer aux 3,02 MdsUSD attendus par le consensus.

"Le 2e trimestre d'eBay a fait preuve d'une dynamique à la fois significative et généralisée, portée par l'innovation continue et une exécution rigoureuse de notre feuille de route stratégique", a commenté le chief executive officer Jamie Iannone.

"Nos résultats et la croissance continue du volume brut de marchandises ( 15% à 22,4 MdsUSD) reflètent notre leadership dans les catégories qui comptent le plus pour nos acheteurs et vendeurs, tout en construisant un eBay encore plus fort et plus résilient", a ajouté la chief financial officer Peggy Alford.

Sur ces bases, le groupe a indiqué relever ses objectifs annuels et anticiper, pour le trimestre en cours, un BPA ajusté compris entre 1,36 et 1,42 USD, des revenus compris entre 3,07 et 3,12 MdsUSD, ainsi qu'un volume brut de marchandises compris entre 22 et 22,4 MdsUSD.

Des fondamentaux toujours solides, selon Wedbush

"Les prévisions ont été partiellement relevées pour refléter la finalisation de l'acquisition de Depop, mais les fondamentaux demeurent solides", souligne Wedbush, qui réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 135 USD sur l'action eBay.

"Le volume brut de marchandises des catégories clés a progressé de 26% au 2e trimestre, et la croissance du nombre d'acheteurs, en particulier parmi les passionnés, témoigne de la pertinence continue des investissements d'eBay", souligne ainsi le broker.

Wedbush met également en avant l'essor d'eBay Live, générant des retombées positives pour les vendeurs comme pour les acheteurs, ainsi que la belle dynamique d'eBay Motors et les perspectives ouvertes par l'acquisition de Depop dans le domaine du re-commerce et auprès d'une clientèle plus jeune.

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