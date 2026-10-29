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eBay entouré après une publication et des perspectives solides
information fournie par AOF 29/10/2026 à 15:43

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(Zonebourse.com) - eBay s'adjuge 4,8%, à 123,7 USD, en début de séance à Wall Street, au lendemain d'une publication trimestrielle meilleure que prévu, tant en termes de bénéfices que d'activité, et d'indications encourageantes pour la fin de 2026 comme pour l'année prochaine.

La place de marché en ligne a réalisé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 12%, à 1,51 USD, au titre du 3e trimestre 2026, surpassant ainsi sa fourchette cible de 1,36 à 1,42 USD, ainsi que le consensus, qui s'établissait à 1,42 USD.

Cette performance s'appuie sur une marge opérationnelle ajustée de 26,3%, contre une estimation moyenne des analystes de 25,5%, ainsi que sur des revenus en progression de 14%, à 3,21 MdsUSD, à comparer à une fourchette cible de 3,07 à 3,12 MdsUSD et à un consensus de 3,12 MdsUSD.

"Les solides résultats d'eBay au 3e trimestre témoignent de la poursuite de notre dynamique sur l'ensemble de nos priorités stratégiques et de nos segments de clientèle, alors qu'un nombre croissant de consommateurs se tournent vers le commerce de seconde main", commente son CEO, Jamie Iannone.

"Les innovations apportées à eBay Live, aux services de livraison et à l'ensemble de notre offre rendent notre plateforme plus fiable, plus fluide et plus attractive pour les acheteurs et les vendeurs du monde entier", poursuit-il.

Des perspectives encourageantes pour la fin de 2026 comme pour 2027

Pour les trois derniers mois de l'année, eBay indique viser un BPA ajusté compris entre 1,48 et 1,53 USD et des revenus compris entre 3,19 et 3,24 MdsUSD, alors que les analystes ne tablaient en moyenne que sur un BPA ajusté de 1,48 USD et des revenus de 3,20 MdsUSD.

Pour l'ensemble de l'année en cours, le groupe basé à San José (Californie) table désormais sur une croissance de 14 à 15% de son BPA (et non plus de 10 à 12%), ainsi que sur des revenus compris entre 12,62 et 12,67 MdsUSD, selon Wedbush.

"Pour l'exercice 2027, la direction prévoit une croissance solide du volume brut de marchandises (GMV), du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du BPA", note par ailleurs le courtier, qui y voit "un bon point de départ".

"Nous anticipons la poursuite du déploiement des initiatives en cours ainsi qu'une contribution à la croissance de nouvelles initiatives en 2027", estime Wedbush, qui maintient sa recommandation "surperformance" et relève son objectif de cours de 137 à 153 USD.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 15:43:00.

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