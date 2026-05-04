eBay en hausse après l'offre d'achat de GameStop pour 56 milliards de dollars

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4 mai - ** L'action de la place de marché en ligne eBay

EBAY.O bondit de 8,2 % à 112,60 $ avant l'ouverture du marché

** Le distributeur de jeux vidéo GME a proposé de racheter la société de commerce en ligne EBAY pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions

** GME GME.N a reculé de 0,5 % à 26,40 $ avant l'ouverture du marché

** L'offre de 125 $ par action représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de clôture d'EBAY vendredi

** Le directeur général Ryan Cohen pourrait lancer une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration d'eBay rejette l'offre, rapporte le WSJ

** GME prévoit 2 milliards de dollars de réductions de coûts annualisées et affirme que ses 1 600 sites aux États-Unis offriraient à eBay un réseau pour l'authentification, la logistique et le commerce en direct

** L'offre est jugée ambitieuse, la capitalisation boursière d'eBay étant près de quatre fois supérieure à celle de GME; la société affirme avoir réuni environ 20 milliards de dollars de financement par emprunt pour cette opération

** Le fonds négocié en bourse MEME de Roundhill MEME.P est en hausse de 2,3 % avant l'ouverture

** À la clôture d'hier, l'action EBAY affichait une hausse de 19,4 % depuis le début de l'année, contre 32,1 % pour GME