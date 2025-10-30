eBay devrait nettement reculer à l'ouverture

(AOF) - eBay devrait nettement reculer à Wall Street du fait d'objectifs préliminaires décevants pour 2026. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en repli de 6%, à 597 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,36 dollar, soit 3 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 9%, à 2,8 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,74 milliards de dollars. Ils ont progressé de 8% à taux de change constants.

La valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay a progressé de 10%, à 20,1 milliards de dollars. Elle a progressé de 8% à taux de change constants.

Sur le trimestre en cours, eBay prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,31 dollar et 1,36 dollar pour des revenus situés entre 2,83 et 2,89 milliards de dollars, soit au mieux une croissance de 10% et au pire une progression de 8% à taux de change constants. Le consensus s'élève à respectivement 1,35 dollar et 2,86 milliards de dollars.

JPMorgan souligne que les objectifs préliminaires pour 2026 ont déçu, les investisseurs s'inquiétant de la pérennité de la trajectoire de croissance actuelle. La croissance de la valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay serait pénalisée à hauteur de 3 points par plusieurs éléments.

