eBay: croissance de 16% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - eBay dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 16% à 1,25 dollar au titre du quatrième trimestre 2024, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 0,3 point à 27%, pour des revenus accrus de 1% à 2,58 milliards de dollars.



'eBay aligne trois trimestres consécutifs de croissance du GMV (volume brut de marchandise)', met en avant son CEO Jamie Iannone, le GMV ayant ainsi augmenté de 4% sur les trois derniers mois de l'année pour atteindre 19,3 milliards.



Pour le premier trimestre 2025, la plateforme d'enchères sur Internet anticipe un BPA ajusté entre 1,32 et 1,36 dollar, ainsi que des revenus entre 2,52 et 2,56 milliards, soit une baisse de 1% ou une hausse de 1% à taux de changes constants en comparaison annuelle.





Valeurs associées EBAY 69,14 USD NASDAQ 0,00%