eBay chute après des prévisions négatives pour le trimestre des fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société de commerce électronique eBay Inc EBAY.O chutent de 9,6 % à 90,00 $ avant la mise sur le marché, après que la société ait prévu un bénéfice pour le trimestre des fêtes inférieur aux attentes de Wall Street

** eBay continue de voir des défis macroéconomiques sur les marchés internationaux, ainsi que des vents contraires accrus pour le commerce transfrontalier aux États-Unis, a déclaré le directeur général Jamie Iannone ** La suppression de l'exemption De minimis réduit la croissance du volume d'une année sur l'autre pour les marchés clés qui importent aux États-Unis à partir de septembre

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté entre 1,31 et 1,36 $, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 1,39 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'Ebay au 3ème trimestre ont dépassé les attentes

** 21 des 34 sociétés de courtage évaluent l'action à "conserver", 11 à "acheter" ou plus, et 2 à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 95 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 60,67 % depuis le début de l'année, contre un gain de près de 24 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC .

