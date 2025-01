eBay: acquisition de Caramel dans les transactions auto information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 16:43









(CercleFinance.com) - eBay a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Caramel, un spécialiste des technologies sécurisées relatives à l'achat de véhicules en ligne.



Le groupe américain explique que le rachat de Caramel, une société créée en 2021 et basée à Los Angeles (Californie), va lui permettre de simplifier l'expérience ayant trait aux transactions automobiles sur ses sites.



La plateforme de Caramel englobe toutes les étapes de l'acquisition d'une voiture, allant des formalités administratives au changement de carte grise en passant par le financement et la livraison.



Les termes de l'opération, qui devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre, n'ont pas été spécifiés.





