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Eaton en hausse alors qu'UBS se montre optimiste quant à la bonne santé du secteur des centres de données
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action ETN.N du groupe Eaton Corp, spécialisé dans la gestion de l'énergie, a progressé de 3,6% à 425,51 dollars en début de séance mardi, après qu'UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter".

** La société de courtage relève son objectif de cours de 450 à 515 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 25% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** UBS explique dans une note que cette révision à la hausse repose sur une forte croissance des ventes et s'attend à ce que les marges de la société "s'améliorent significativement" au troisième trimestre et au-delà, grâce à des mesures proactives en matière de tarification et à une meilleure exécution

** Le segment des centres de données représente environ 30% du chiffre d’affaires d’ETN, précise UBS, ajoutant qu’elle s’attend à ce que cela génère une forte croissance organique à deux chiffres des ventes, ce qui, combiné à une croissance à un chiffre élevée dans le secteur aérospatial, "devrait rendre les performances financières d’ETN exceptionnelles au cours des prochaines années"

** Le 31 juillet, ETN a publié des prévisions de bénéfice pour 2026 supérieures aux attentes de Wall Street, invoquant une demande soutenue pour ses équipements électriques alors que le déploiement des centres de données dédiés à l’IA s’accélère

** La note moyenne parmi 29 courtiers est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 485 dollars, selon les données de LSEG

** Grâce à cette hausse, le titre affiche une progression d’environ 34% depuis le début de l’année, surpassant largement la hausse d’environ 13% de l’indice S&P 500 Industrials

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 16:02:52.

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