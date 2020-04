EasyVista - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 9,6 M€

Impact de la pandémie et attente d'un repli limité de l'activité en 2020



Noisy-le-Grand, France, le 14 avril 2020, 18h00 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.





Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d'EasyVista, déclare : « Malgré l'impact court terme de la pandémie, nous réaffirmons notre scénario d'un recul contenu de l'activité en 2020. Les échanges avec nos partenaires, prospects et les commerciaux permettent, à ce stade, d'envisager un retour à la croissance du nouveau business, dès le second semestre 2020. EasyVista anticipe ainsi une reprise de la dynamique qui sera soutenue par le rattrapage d'une majeure partie des commandes décalées, mais également par l'accélération des besoins en termes de digitalisation. L'autonomie renforcée des collaborateurs, et des clients, ressort en effet, plus que jamais, tel que le démontre la crise actuelle, comme un enjeu majeur des organisations. Ces dernières doivent proposer des solutions innovantes, flexibles et rapides à déployer afin d'accélérer la digitalisation des processus métiers, tout en renforçant la performance opérationnelle ainsi que la maitrise les coûts ».