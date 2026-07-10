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EasyJet soutient l'offre d'Apollo, d'un montant de 7,65 milliards de dollars, plutôt que celle de Castlelake
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apollo a proposé environ 7,15 £ par action easyJet

* Cette offre est supérieure de 3,6 % à la dernière proposition de Castlelake

* EasyJet retire son soutien à la proposition de Castlelake acceptée quelques jours plus tôt

* Apollo doit annoncer une offre ferme d'ici le 7 août, sous peine de se retirer

* Apollo prévoit de conserver la marque easyJet dans le cadre de l'accord existant

(Ajout d’informations sur les actions au paragraphe 4, dans le graphique, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l’article)

Le géant américain du capital-investissement Apollo Global Management APO.N a lancé vendredi une offre de 5,7 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars) sur la compagnie aérienne low-cost easyJet

EZJ.L , surenchérissant ainsi sur son concurrent Castlelake et ouvrant potentiellement la voie à une véritable bataille pour le rachat.

Suite à la proposition d’Apollo, qui s’élève à environ 7,15 livres sterling par action easyJet, le conseil d’administration d’easyJet a déclaré qu’il ne souhaitait plus recommander l’offre de Castlelake , fixée à 6,90 livres sterling par action, sur laquelle les deux parties s’étaient mises d’accord en principe quelques jours plus tôt.

L'action easyJet a grimpé jusqu'à 15 % pour atteindre 6,75 £ en début de séance vendredi, son plus haut niveau depuis février 2022, tout en restant inférieure au prix de l'offre d'Apollo. Même après l'offre de Castlelake dimanche, l'action easyJet a peiné à conserver ses gains en raison des craintes liées aux obstacles réglementaires.

EASYJET ET APOLLO AFFIRMENT UN « RÉSULTAT SUPÉRIEUR »

Apollo a déclaré qu’il s’engageait à prendre «toutes les mesures nécessaires» pour obtenir les autorisations requises en matière de contrôle des fusions et de subventions de l’UE afin de mener à bien l’opération.

«L’offre publique d’achat en numéraire proposée offre un résultat supérieur aux actionnaires d’easyJet en leur garantissant une valeur en numéraire plus élevée que la dernière proposition de Castlelake», ont déclaré easyJet et Apollo dans un communiqué commun.

Apollo doit annoncer une offre ferme sur easyJet d’ici le 7 août, sous peine de se retirer. Castlelake a jusqu’au 3 août pour le faire.

« Apollo croit en la stratégie actuelle d’easyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle des compagnies aériennes low-cost », a déclaré Apollo.

Apollo a indiqué qu’il prévoyait de conserver la marque easyJet après l’acquisition potentielle, en prolongeant l’accord de licence de marque existant entre easyJet et l’easyGroup de Stelios Haji-Ioannou.

Cette option pourrait s’avérer plus séduisante pour Haji-Ioannou, fondateur et principal actionnaire de la compagnie aérienne, qui détient environ 15 % de la société avec sa famille et perçoit une redevance de 0,25 % sur le chiffre d’affaires d’easyJet au titre de la licence de la marque « easy ».

En mai, Castlelake a rendu publique son intention d’acquérir easyJet et s’est initialement heurté à quatre refus de la part du conseil d’administration de la compagnie aérienne.

Fin juin, cependant, la société britannique a ouvert ses comptes à Castlelake dans le but d’obtenir une offre plus élevée, signalant ainsi sa volonté de vendre au juste prix.

(1 $ = 0,7447 £)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
119,820 USD NYSE +1,40%
EASYJET
668,300 GBX LSE +13,62%
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