EasyJet soutient l'offre concurrente d'Apollo, d'un montant de 7,7 milliards de dollars, alors qu'une bataille pour le rachat s'annonce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apollo propose environ 7,15 £ par action easyJet

* Cette offre est supérieure de 3,6% à la dernière proposition de Castlelake

* EasyJet retire son soutien à l'offre de Castlelake conclue quelques jours plus tôt

* Apollo doit annoncer une offre ferme d'ici le 7 août, sous peine de se retirer

* Apollo prévoit de conserver la marque easyJet dans le cadre de l'accord existant

(Mise à jour avec la déclaration d'un analyste au paragraphe 18, le refus de Castlelake de commenter au paragraphe 2, et le contexte des opérations de rachat au Royaume-Uni aux paragraphes 5 et 6) par Yamini Kalia, Joanna Plucinska et Alessandro Parodi

La société d'investissement américaine Apollo Global Management APO.N a lancé vendredi une offre de 5,7 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars) sur easyJet EZJ.L , surpassant ainsi l'offre concurrente de Castlelake et ouvrant la voie à une éventuelle bataille pour le rachat de l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe.

Le conseil d’administration d’easyJet a déclaré qu’il soutiendrait la proposition d’Apollo à 7,15 £ par action, retirant ainsi son soutien à l’offre de Castlelake à 6,90 £ par action, sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord en principe quelques jours plus tôt seulement.

La proposition d’Apollo, qui doit être finalisée d’ici début août, marque une tentative audacieuse de déjouer les plans de Castlelake et de prendre le contrôle de cette compagnie aérienne low-cost vieille de trois décennies, dont le cours de l’action a été divisé par deux depuis la pandémie de COVID-19 de 2020.

“Il n’est pas surprenant qu’un deuxième prétendant se soit manifesté pour easyJet”, a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG, une plateforme d’investissement et de trading.

“Le potentiel de l’entreprise reste considérable malgré les performances décevantes de ces dernières années.”

Castlelake n’a pas souhaité faire de commentaire.

LES ACTIONS GRIMPENT JUSQU’À 15%

Les actions des compagnies aériennes mondiales ont été malmenées par la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre en Iran, ce qui a renforcé les inquiétudes quant à la solidité des bilans du secteur.

L'action easyJet a grimpé jusqu'à 15% pour atteindre 6,75 £ en début de séance, son plus haut niveau depuis février 2022, bien qu'elle reste inférieure au prix d'offre d'Apollo, certains investisseurs s'inquiétant encore des obstacles réglementaires pouvant entraver une éventuelle transaction.

Un investisseur d’EasyJet, qui a souhaité garder l’anonymat, a déclaré qu’il était “rassurant de constater que plusieurs investisseurs privés reconnaissent la sous-évaluation des actions, que les investisseurs publics ont identifiée depuis un certain temps.”

Les règles de l’Union européenne en matière de participation majoritaire exigent que les compagnies aériennes opérant dans l’Union soient détenues majoritairement par des entités de l’UE, ce qui constitue un obstacle majeur à toute acquisition d’une compagnie aérienne européenne par une entité non européenne, ont indiqué les analystes.

Stephen Furlong, analyste chez Davy, a toutefois estimé que les deux propositions pourraient finalement obtenir l’approbation des autorités de régulation, la question clé étant désormais celle du prix.

Apollo a déclaré qu’il s’engageait à prendre “toutes les mesures nécessaires” pour obtenir les autorisations requises en matière de contrôle des fusions et de subventions de l’UE afin de mener à bien l’opération.

Elle propose également aux actionnaires éligibles la possibilité de transférer leurs participations dans la structure de holding qui rachèterait easyJet, grâce à laquelle ils conserveraient leurs droits de vote.

“L’offre proposée augmente non seulement la contrepartie proposée aux actionnaires, mais, du point de vue du conseil d’administration d’easyJet, elle soutient la stratégie de croissance actuelle de la compagnie”, a déclaré John Strickland, analyste spécialisé dans le secteur aérien.

Apollo prévoit de conserver les principaux collaborateurs de la compagnie afin de poursuivre la stratégie d’easyJet visant à accroître sa capacité et à développer son activité de voyages de loisirs.

Castlelake est resté largement discret sur ses projets spécifiques pour la compagnie aérienne, se contentant d’un engagement général à soutenir le programme de modernisation de la flotte d’easyJet, qui prévoit notamment le remplacement des anciens appareils par des avions Airbus.

EASYJET ET APOLLO AFFIRMENT UN "RÉSULTAT SUPÉRIEUR"

“L’offre publique d’achat en numéraire proposée offre un résultat supérieur aux actionnaires d’easyJet en leur garantissant une valeur en numéraire plus élevée que la dernière proposition de Castlelake”, ont déclaré easyJet et Apollo dans un communiqué conjoint.

Les analystes ont notamment souligné que la vaste flotte d’easyJet, comptant plus de 350 appareils, ainsi que son modèle d’affaires bien établi, constituaient une excellente opportunité.

“On peut se lancer et disposer d’une activité clé en main dans un secteur où il sera très, très difficile pour d’autres acteurs d’entrer en scène et de jouer dans la même cour”, a déclaré à Reuters Augusto Viansson Ponte, directeur d’Alton Aviation Consultancy.

Apollo doit annoncer une offre ferme pour easyJet d’ici le 7 août, sous peine de se retirer. Castlelake a jusqu’au 3 août.

Apollo a également indiqué qu’il prévoyait de conserver la marque easyJet en poursuivant l’accord de licence existant entre easyJet et easyGroup, la société du fondateur Stelios Haji-Ioannou.

Cette option pourrait séduire Haji-Ioannou, dont la famille est le principal actionnaire de la compagnie aérienne avec une participation d’environ 15% et perçoit une redevance de 0,25% sur le chiffre d’affaires d’easyJet pour l’utilisation de la marque "easy". Haji-Ioannou n’a pas souhaité faire de commentaire.

Castlelake avait rendu publique en mai son intention d’acquérir easyJet et s’était heurté à quatre refus de la part du conseil d’administration de la compagnie aérienne.

Fin juin, cependant, easyJet a ouvert ses comptes à Castlelake dans le but d’obtenir une offre plus élevée.

“Si les actionnaires se réjouiront d’une guerre d’enchères qui augmente la manne financière, le risque d’alourdir la dette de l’entreprise dans le cadre de ce processus pourrait entraîner une sous-performance à l’avenir”, a déclaré Beauchamp, d’IG.

Le marché britannique a récemment fait l'objet d'un certain nombre d'offres étrangères, ce qui a entraîné un nombre record de transactions , certains analystes estimant que les entreprises britanniques sont sous-évaluées.

(1 $ = 0,7447 £)