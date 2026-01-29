 Aller au contenu principal
easyJet reste dans le rouge au 1er trimestre mais rassure, le titre grimpe à Londres
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:48

La compagnie a enregistré une perte nette ajustée avant impôts de 93 millions de livres sterling au premier trimestre de son exercice 2026 (clos le 31 décembre 2025), contre une perte de 61 millions un an plus tôt, soit une dégradation de 52%.

Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 11% sur un an, à 2 257 millions de livres, porté par la hausse de 9% des revenus passagers (1 362 M£), de 9% des revenus annexes (584 M£) et de 26% pour easyJet holidays (311 M£).

L'EBITDA ajusté recule de 18% à 122 M£, tandis que la perte d'exploitation ajustée (LBIT) s'établit à 76 M£, contre 40 M£ un an plus tôt, soit une dégradation de 90%.

Le coût total ajusté par siège (CASK) a augmenté de 2%, à 6,37 pence, en raison notamment d'une hausse de 4% du CASK hors carburant.
Sur le plan opérationnel, la compagnie a transporté 22,7 millions de passagers sur le trimestre ( 7%), avec un taux de remplissage en hausse de 2 points à 90%, et une capacité exprimée en sièges-kilomètres offerts (ASK) en hausse de 9%.

"Nous avons observé une demande soutenue pour nos vols et séjours au cours du trimestre, avec une hausse du nombre de passagers et du taux de remplissage pour la compagnie aérienne, tandis qu'easyJet holidays poursuit sa trajectoire de forte croissance", a commenté Kenton Jarvis, CEO du groupe. Il s'est également félicité de la hausse de 4 points des scores de satisfaction client et de la ponctualité.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, easyJet maintient ses perspectives, avec une croissance prévue de 7% de la capacité (ASK) et de 3% du nombre de sièges. easyJet holidays vise une hausse de 15% de ses clients. Au 27 janvier, 63% des sièges du T2 sont déjà vendus pour l'aérien ( 2 points sur un an) et 97% des séjours du S1 pour la branche holidays, avec une hausse des prix de vente de l'ordre de "hauts chiffres à un chiffre".

Li Zhong, en charge de la valeur chez AlphaValue, estime que ces résultats sont conformes aux attentes, les indicateurs opérationnels restant dans les limites, voire supérieurs, aux prévisions annuelles inchangées.

"La perte avant impôts s'est toutefois creusée [...] principalement en raison de l'expansion stratégique en Italie. Cette publication, confortée par un niveau de réservations record en janvier et une dynamique positive pour l'été, devrait dissiper les inquiétudes précédentes, notamment celles concernant une performance hivernale plus faible, évoquée dans la précédente mise à jour. Nous anticipons une réaction positive du marché".

De son côté, Oddo BHF juge cette publication "légèrement décevante" dans la mesure où le broker tablait sur une perte avant impôts de 85 M£ (contre -93 M£ réalisé par la compagnie). Selon les commentaires du broker, cette dynamique s'explique par les investissements récents à Milan Linate et Rome Fiumicino, "le temps nécessaire pour que les capacités atteignent leur maturité" ainsi que par un environnement concurrentiel toujours marqué sur certains marchés.

La note souligne toutefois que ces éléments négatifs sont partiellement compensés par la croissance des profits d'easyJet holidays, dont la contribution atteint 50 millions de livres, ainsi que par la poursuite de la réduction des coûts liés aux perturbations opérationnelles, tandis que les perspectives annuelles et les tendances de réservations sont confirmées. Dans ce contexte, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre easyJet, assorti d'un objectif de cours inchangé à 530 pence

Enfin, Panmure Liberum confirme pour sa part son conseil "acheter" sur le titre easyJet, avec un objectif de cours relevé de 780 à 800 pence, à l'issue d'une publicaiton jugée conforme aux attentes. "Aucune surprise n'est à signaler sur le trimestre", souligne la note.

Le titre gagne 2,6% à Londres peu avant 10h.

