easyJet reste dans le rouge au 1er trimestre mais rassure, le titre grimpe à Londres
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:48
Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 11% sur un an, à 2 257 millions de livres, porté par la hausse de 9% des revenus passagers (1 362 M£), de 9% des revenus annexes (584 M£) et de 26% pour easyJet holidays (311 M£).
L'EBITDA ajusté recule de 18% à 122 M£, tandis que la perte d'exploitation ajustée (LBIT) s'établit à 76 M£, contre 40 M£ un an plus tôt, soit une dégradation de 90%.
Le coût total ajusté par siège (CASK) a augmenté de 2%, à 6,37 pence, en raison notamment d'une hausse de 4% du CASK hors carburant.
Sur le plan opérationnel, la compagnie a transporté 22,7 millions de passagers sur le trimestre ( 7%), avec un taux de remplissage en hausse de 2 points à 90%, et une capacité exprimée en sièges-kilomètres offerts (ASK) en hausse de 9%.
"Nous avons observé une demande soutenue pour nos vols et séjours au cours du trimestre, avec une hausse du nombre de passagers et du taux de remplissage pour la compagnie aérienne, tandis qu'easyJet holidays poursuit sa trajectoire de forte croissance", a commenté Kenton Jarvis, CEO du groupe. Il s'est également félicité de la hausse de 4 points des scores de satisfaction client et de la ponctualité.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, easyJet maintient ses perspectives, avec une croissance prévue de 7% de la capacité (ASK) et de 3% du nombre de sièges. easyJet holidays vise une hausse de 15% de ses clients. Au 27 janvier, 63% des sièges du T2 sont déjà vendus pour l'aérien ( 2 points sur un an) et 97% des séjours du S1 pour la branche holidays, avec une hausse des prix de vente de l'ordre de "hauts chiffres à un chiffre".
Li Zhong, en charge de la valeur chez AlphaValue, estime que ces résultats sont conformes aux attentes, les indicateurs opérationnels restant dans les limites, voire supérieurs, aux prévisions annuelles inchangées.
"La perte avant impôts s'est toutefois creusée [...] principalement en raison de l'expansion stratégique en Italie. Cette publication, confortée par un niveau de réservations record en janvier et une dynamique positive pour l'été, devrait dissiper les inquiétudes précédentes, notamment celles concernant une performance hivernale plus faible, évoquée dans la précédente mise à jour. Nous anticipons une réaction positive du marché".
De son côté, Oddo BHF juge cette publication "légèrement décevante" dans la mesure où le broker tablait sur une perte avant impôts de 85 M£ (contre -93 M£ réalisé par la compagnie). Selon les commentaires du broker, cette dynamique s'explique par les investissements récents à Milan Linate et Rome Fiumicino, "le temps nécessaire pour que les capacités atteignent leur maturité" ainsi que par un environnement concurrentiel toujours marqué sur certains marchés.
La note souligne toutefois que ces éléments négatifs sont partiellement compensés par la croissance des profits d'easyJet holidays, dont la contribution atteint 50 millions de livres, ainsi que par la poursuite de la réduction des coûts liés aux perturbations opérationnelles, tandis que les perspectives annuelles et les tendances de réservations sont confirmées. Dans ce contexte, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre easyJet, assorti d'un objectif de cours inchangé à 530 pence
Enfin, Panmure Liberum confirme pour sa part son conseil "acheter" sur le titre easyJet, avec un objectif de cours relevé de 780 à 800 pence, à l'issue d'une publicaiton jugée conforme aux attentes. "Aucune surprise n'est à signaler sur le trimestre", souligne la note.
Le titre gagne 2,6% à Londres peu avant 10h.
Valeurs associées
|484,250 GBX
|LSE
|+1,80%
A lire aussi
-
Elon Musk évoque une entrée en Bourse de SpaceX mi-juin, associée à son anniversaire et un alignement de planètes
Le fondateur de SpaceX envisage de faire coïncider l’introduction en Bourse de son entreprise cet été, en même temps que son anniversaire et un alignement de Jupiter et Vénus. Le groupe de fusées et de satellites aimerait réaliser cette introduction, la plus massive ... Lire la suite
-
L'Union européenne pourrait décider jeudi d'ajouter les Gardiens de la révolution en Iran sur sa liste des organisations terroristes, en réponse à la répression "la plus violente" de l'histoire récente iranienne. "Si vous agissez en terroriste, vous devez être ... Lire la suite
-
Le dirigeant de Nvidia , Jensen Huang, s'est dit jeudi optimiste quant au fait que Pékin va autoriser la vente des puces d'intelligence artificielle H200 du géant technologique américain aux acheteurs chinois. "La licence actuelle pour les H200 est en cours de ... Lire la suite
-
Meta a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2025 et des prévisions élevées pour le premier trimestre 2026, des chiffres qui ont provoqué une envolée du titre en Bourse. Son bénéfice net s'affiche à 22,8 milliards ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer