easyJet recule à Londres malgré des résultats et des perspectives plutôt encourageants

(AOF) - easyJet (-1,46%, à 473,45 pence) cède du terrain après la publication de ses résultats annuels, pourtant marqués par la bonne performance de sa division easyJet Holidays (son activité de tour-opérateur). Le titre restait sur deux hausses consécutives pour un gain de 4,89%. Sur l’exercice 2025, clos le 30 septembre, le bénéfice avant impôt s’est élevé à 665 millions de livres sterling, environ 756 millions d’euros, en hausse de 9%.

Dans le détail, l'activité de compagnie aérienne a vu son bénéfice avant impôt atteindre 415 millions de livres sterling (-1,19%), tandis que pour l'activité de tour-opérateur, il a progressé de 31,58%, à 250 millions de livres sterling.

La société a notamment indiqué que l'objectif de bénéfice avant impôt (PBT) d'easyJet Holidays avait été atteint plus tôt que prévu.Lors de la publication du troisième trimestre, le groupe tablait sur un PBT annuel supérieur à 235 millions de livres sterling, or, il s'est élevé à 250 millions. Partant, le nouvel objectif de PBT a été fixé à 450 millions de livres sterling d'ici la fin de l'exercice 2030.

Parallèlement, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 10,106 milliards de livres sterling (+9%).

Pour Panmure Liberum, easyJet Holidays est devenu le principal moteur de croissance du groupe après avoir atteint son objectif de résultat avant impôt à moyen terme en seulement deux ans.

Les analystes de la banque d'investissement britannique estiment que cette division devrait rester un relai de croissance solide, tandis que l'activité de compagnie aérienne devrait bénéficier, à partir de 2027, de l'augmentation de la taille moyenne de sa flotte et de la maturation des nouvelles lignes notamment en Italie.

Pour 2026, easyJet table sur une capacité en sièges-kilomètres offerts en croissance d'environ 7%, avec une augmentation de près de 4% de la distance moyenne des vols. En outre, le nombre de clients pour esayJet Holidays devrait s'apprécier jusqu'à 15%, à partir d'une base de 3,1 millions de clients.

Au niveau des réservations, le groupe a indiqué que le premier trimestre est vendu à 81%, soit 2 points de plus par rapport à l'an dernier, et le deuxième trimestre l'est à 26%, soit une hausse de 1 point en glissement annuel. Enfin, easyJet Holidays est vendu à 80% sur le premier semestre 2026 (d'octobre 2025 à mars 2026).

Face à ces données encourageantes, Panmure Liberum a confirmé sa recommandation à Acheter sur le titre easyJet, tout en relevant sa cible de cours de 730 à 780 pence.

AOF - EN SAVOIR PLUS