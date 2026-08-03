EasyJet prolonge le délai fixé pour le rachat de Castlelake afin de l'aligner sur celui d'Apollo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a prolongé lundi le délai dont dispose son concurrent Castlelake pour décider s'il souhaite présenter une offre publique d'achat ferme, l'alignant ainsi sur celui fixé à Apollo Global Management APO.N .