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EasyJet prolonge le délai fixé pour le rachat de Castlelake afin de l'aligner sur celui d'Apollo
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a prolongé lundi le délai dont dispose son concurrent Castlelake pour décider s'il souhaite présenter une offre publique d'achat ferme, l'alignant ainsi sur celui fixé à Apollo Global Management APO.N .

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