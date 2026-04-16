EasyJet prévient que la guerre en Iran affectera les réservations estivales et creusera la perte du premier semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* EasyJet prévoit une perte plus importante en raison des coûts du carburant et des provisions légales

* La guerre en Iran fait grimper les prix du kérosène, ce qui affecte l'industrie du transport aérien

* Les réservations pour l'été sont inférieures à celles de l'année dernière

(Mise à jour avec les citations du directeur général lors de la conférence de presse tout au long du texte) par Shashwat Awasthi, Raechel Thankam Job et Joanna Plucinska

La compagnie britannique easyJet EZJ.L a mis en garde contre une perte plus importante au premier semestre et a déclaré que les réservations étaient inférieures à celles de l'année dernière en raison de l'incertitude suscitée par la guerre en Iran , ce qui a fait chuter ses actions et celles d'autres compagnies aériennes à bas prix ce jeudi.

Les compagnies aériennes européennes devant commencer à publier leurs résultats du premier trimestre dans les semaines à venir, le marché sera attentif à toute indication sur l'ampleur de l'impact du conflit sur leurs marges bénéficiaires et leurs revenus déjà fragiles.

Wizz Air WIZZ.L , le rival économique d'EasyJet, a déjà déclaré que son bénéfice net annuel serait réduit de 50 millions d'euros (58,91 millions de dollars).

"Le conflit au Moyen-Orient a introduit une incertitude à court terme concernant les coûts du carburant et la demande des clients. Comme prévu, la courbe des réservations s'est raccourcie au cours des dernières semaines, ce qui se traduit par une visibilité à terme inférieure à la normale", a déclaré easyJet.

Les actions d'easyJet ont chuté de jusqu'à 9 %, tandis que ses concurrents Ryanair RYA.I et Wizz Air ont également reculé.

DES FENÊTRES DE RÉSERVATION PLUS TARDIVES, PLUS DE VOYAGES INTÉRIEURS, DIT LE directeur général

Le conflit a fait grimper en flèche les prix du kérosène, bouleversant l'industrie mondiale de l'aviation et forçant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs plans de croissance et à repenser leurs prévisions.

Kenton Jarvis, directeur général d'EasyJet, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse que les voyageurs réservaient à une date plus proche de celle de leur voyage et qu'il y avait eu un changement initial en faveur des voyages intérieurs, vers des destinations urbaines.

"C'est une fenêtre de réservation plus tardive que nous observons. Et s'il y a un changement, c'est un peu au détriment de la Méditerranée orientale et un peu au profit de la Méditerranée occidentale", a-t-il déclaré.

Les voyages à destination de Chypre, de l'Égypte et de la Turquie se redressent toutefois lentement, a ajouté M. Jarvis.

EasyJet a prévu une perte avant impôts de 540 à 560 millions de livres (733 à 761 millions de dollars) pour le premier semestre, y compris 25 millions de livres de coûts supplémentaires de carburant en mars et 30 millions de livres de dépenses liées à l'augmentation des provisions légales.

L'année précédente, la compagnie avait enregistré une perte de 394 millions de livres.

RÉSERVATIONS À LA TRAÎNE, CARBURANT COUVERT POUR L'ÉTÉ Les réservations estivales de la compagnie aérienne ont été inférieures aux niveaux de l'année précédente, a déclaré la compagnie, les réservations du troisième trimestre ayant été vendues à 63% contre 65% l'année dernière.

Les réservations pour le quatrième trimestre, de juillet à septembre, ont été vendues à 30 %, et M. Jarvis a déclaré que les attentes concernant les facteurs de charge - la proportion de sièges disponibles occupés par des clients payants - au cours de cette période restaient incertaines.

"Cela dépendra en grande partie de l'état du marché à la fin de l'été et, bien entendu, de ce qui se passera dans le conflit au cours de la semaine ou des deux semaines à venir", a-t-il déclaré.

EasyJet avait déjà prévenu que la guerre en Iran ferait grimper le prix des billets vers la fin de l'été, et que le conflit avait eu un impact sur les réservations.

EasyJet a déclaré qu'elle était bien couverte contre la volatilité du carburant, 70 % du carburant d'été étant bloqué à 706 dollars la tonne métrique. Les couvertures commenceront toutefois à se dénouer vers la fin de l'été, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts sur les tarifs.

"Les prix sont protégés à court terme. Mais il est clair que si le carburant reste élevé plus longtemps, cela se répercutera sur l'ensemble du secteur en termes de prix", a déclaré M. Jarvis à la presse.

La compagnie aérienne a ajouté que ses 4,7 milliards de livres de liquidités l'aideraient à naviguer dans un environnement opérationnel difficile et à continuer à travailler pour atteindre ses objectifs à moyen terme.

(1 $ = 0,7364 livre)

(1 $ = 0,8488 euro)