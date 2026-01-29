 Aller au contenu principal
EasyJet-Perte plus marquée que prévu au T1, confiant sur les réservations d'été
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 08:36

EasyJet EZJ.L a enregistré jeudi une perte plus importante que prévu au premier trimestre, la compagnie aérienne britannique ayant absorbé les coûts liés à son expansion stratégique vers les aéroports italiens, bien que le groupe ait déclaré que les réservations pour la saison estivale progressaient de façon solide.

Le transporteur à bas prix a déclaré une perte d'exploitation de 76 millions de livres sterling (87,70 millions d'euros), contre une perte d'exploitation de 40 millions de livres sterling au premier trimestre de l'année dernière.

"Cette année, la période de réservation traditionnellement chargée de janvier a connu des niveaux records tant en volume qu'en chiffre d'affaires, les réservations continuant de se développer pour l'été 2026", a déclaré EasyJet dans un communiqué.

(Joanna Plucinska à Londres et Rishab Shaju et Yadarisa Shabong à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EASYJET
484,250 GBX LSE +1,80%
