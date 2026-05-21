EasyJet-Perspectives incertaines avec la hausse des coûts du carburant et le ralentissement des réservations

(Corrige pour préciser que les réservations sont en retard par rapport à l'année dernière et retirer le chiffre de comparaison (77%) au §6)

par Yamini Kalia et Joanna Plucinska

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a fait état jeudi d'une perte de 552 millions de livres sterling (638,17 millions d'euros) au premier semestre, conformément aux prévisions, mais a indiqué que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient incertaines, la guerre en Iran faisant grimper les coûts du carburant et freinant les réservations estivales.

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé le transport aérien mondial, faisant grimper les prix du kérosène de plus de 80% depuis fin février et obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs capacités ou à absorber la pression sur leurs marges, alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est limité.

Les compagnies aériennes européennes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices ces dernières semaines, la perspective d'un conflit prolongé faisant grimper les coûts du carburant, d'autant plus que les contrats de couverture arrivent à échéance.

Les pertes d'Easyjet au premier semestre correspondent globalement aux pertes de 540 à 560 millions de livres sterling annoncées en avril par le groupe.

"Notre stratégie est claire : grâce à une croissance disciplinée, à une modernisation accélérée et à l'expansion continue d'easyJet holidays, nous visons à rebondir après les revers liés au Moyen-Orient de cette année", a déclaré le directeur général Kenton Jarvis dans un communiqué.

La compagnie aérienne a indiqué que ses réservations pour le second semestre étaient vendues à 58%, les clients ayant privilégié des vacances plus proches de chez eux, et qu'elles étaient en retard par rapport à l'année dernière.

Toutefois, les réservations effectuées au cours du mois ont affiché une bonne tenue en glissement annuel, les voyageurs continuant à réserver leurs voyages à une date plus proche de leur départ.

(Amini Kalia à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)