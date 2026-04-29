easyJet ouvre une liaison directe Nice-Birmingham
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:51
easyJet annonce le lancement d'une liaison directe entre Nice et Birmingham à compter du 1er mai 2026, opérée toute l'année.
La route sera desservie à raison de 2 vols hebdomadaires, programmés les lundis et vendredis, facilitant notamment les séjours de courte durée.Le temps de trajet est estimé à environ 2h, reliant la Côte d'Azur à la deuxième ville d'Angleterre.
Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du renforcement du réseau britannique de la compagnie, au départ de Nice.
Le titre easyJet recule de 1,5% à Londres et affiche un repli de l'ordre de 33% depuis le début de l'année, dans un contexte de flambée des prix du carburant.
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