easyJet grimpe après le rejet d'une offre de rachat relevée de Castlelake

La compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet EZJ.L grimpe en Bourse jeudi après avoir rejeté une nouvelle offre de rachat de la société d'investissement américaine Castlelake - la quatrième - cette fois relevée à 4,93 milliards de livres sterling (5,72 milliards d’euros).

easyJet a néanmoins accordé à Castlelake un accès limité à certaines informations commerciales, dans l’espoir d’obtenir une offre encore plus élevée.

Vers 08h35 GMT, le titre easyJet progresse de plus de 6%.

"Le conseil d’administration estime que le fait d’accorder à Castlelake un accès limité à des informations commerciales, comme l’a demandé Castlelake dans la lettre contenant la quatrième proposition, pourrait déboucher sur une offre plus attractive", a déclaré easyJet dans un communiqué.

Cette offre de 6,50 livres sterling par action était supérieure à la précédente proposition de Castlelake, qui s’élevait à 6,25 livres sterling par action. Elle se rapproche également du niveau de 7 livres sterling par action que certains investisseurs d’easyJet espéraient obtenir, selon un rapport du Financial Times publié la semaine dernière.

"Le discours a définitivement changé", a déclaré Dudley Shanley, analyste chez Goodbody Stockbrokers. "easyJet est désormais de facto en discussions avec Castlelake, ce qui signifie que la société est à vendre au juste prix", a-t-il ajouté.

Castlelake a déclaré espérer pouvoir améliorer encore sa proposition après avoir obtenu cet accès limité aux informations commerciales.

La société américaine a également ajouté le gestionnaire d’actifs basé à New York Brookfield Asset Management BAM.N au véhicule d’acquisition, aux côtés de deux partenaires déjà annoncés: Peter Bellew, ancien directeur général de Malaysia Airlines, et Mark Breen, cadre dirigeant du secteur aérien.

Selon les termes proposés, le véhicule d’acquisition serait détenu à 49% par Castlelake et ses co-investisseurs, dont Brookfield Asset Management, tandis que les 51% restants seraient détenus par Peter Bellew et Mark Breen, deux ressortissants de l’Union européenne

Pour conserver leur licence d’exploitation européenne, les transporteurs de l’UE doivent, conformément à la réglementation européenne, être majoritairement détenus et contrôlés par des intérêts européens.

"La réalité est que le prix est bien plus important que l’identité de l’acquéreur", a déclaré Dudley Shanley, ajoutant que "les inquiétudes concernant la structure de détention et l’absence d’un investisseur issu du secteur aérien européen pourraient être mises de côté si le prix proposé est le bon".

La date limite accordée à Castlelake pour déposer une offre ferme a été repoussée au 5 juillet, conformément à la réglementation britannique sur les offres publiques d’acquisition.

(Reportage Yamini Kalia, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)