EasyJet étudie la possibilité d'un accord Starlink Wi-Fi, mais les conditions économiques ne sont pas encore réunies

EasyJet EZJ.L a eu des discussions avec Starlink d'Elon Musk au sujet de l'offre de Wi-Fi à bord, mais les conditions économiques ne sont pas réunies pour le moment pour la compagnie aérienne britannique, a déclaré le directeur général Kenton Jarvis jeudi.

Ces commentaires font suite à une querelle sur les réseaux sociaux entre Musk et le patron de Ryanair RYA.I Michael O'Leary ce mois-ci au sujet du coût de l'installation du service Wi-Fi de Starlink.

O'Leary a déclaré que la consommation de carburant des antennes Wi-Fi sur le toit des avions pourrait coûter environ 200 millions de dollars par an, et que peu de voyageurs à petit budget seraient prêts à payer pour ce service.

"Pour l'instant... là où nous en sommes dans nos discussions avec Starlink, les aspects économiques ne nous conviennent pas tout à fait", a déclaré Jarvis aux journalistes lors d'un appel téléphonique après les résultats , tout en ajoutant que le produit était "vraiment bon", avec des vitesses de streaming rapides.

Jarvis a déclaré qu'easyJet discutait également avec d'autres fournisseurs dans ce qu'il a appelé un "marché en évolution rapide". La compagnie aérienne poursuivra ses discussions avec Starlink et d'autres fournisseurs et continuera à surveiller les offres et les prix, a-t-il déclaré.

"Lorsque le moment sera venu, nous choisirons le bon service", a déclaré Kenton Jarvis, ajoutant qu'il n'était pas en mesure de dire quand ce serait le cas.