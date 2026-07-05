EasyJet donne son accord de principe à l'offre améliorée de Castlelake, à 6,90 livres sterling par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails de l'accord et le contexte)

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a annoncé dimanche avoir conclu un accord de principe avec Castlelake concernant une offre de rachat améliorée à 6,90 livres sterling par action, émanant de la société d'investissement américaine .

Cette nouvelle offre valorise easyJet à 5,23 milliards de livres sterling (soit 6,94 milliards de dollars).

Castlelake avait auparavant proposé 6,50 £ par action easyJet, offre qui avait été rejetée par easyJet.

Le mois dernier, dans le but de maintenir en vie les négociations de rachat , la compagnie aérienne avait déclaré qu’elle accorderait à Castlelake un accès limité à ses données commerciales après que la société d’investissement américaine eut présenté une offre améliorée, signalant ainsi sa volonté de poursuivre les discussions même si la compagnie aérienne avait rejeté la dernière proposition de 4,93 milliards de livres sterling.

(1 dollar = 0,7490 livre sterling)