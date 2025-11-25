EasyJet dépasse les attentes de bénéfice annuel, relève ses objectifs pour l'activité tour-opérateur

La compagnie aérienne britannique easyJet EZJ.L a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour l'ensemble de l'année et a revu à la hausse son objectif à moyen terme pour son activité tour-opérateur, après l'avoir atteint plus tôt que prévu.

Le bénéfice d'exploitation de la compagnie aérienne low-cost easyJet pour l'exercice clos en septembre a atteint 703 millions de livres sterling (799,74 millions d'euros), dépassant les 669,37 millions de livres sterling prévus par les analystes interrogés par LSEG.

easyJet "holidays", la branche à forte marge de la société spécialisée dans l'organisation de séjours de vacances, devrait désormais enregistrer un bénéfice avant impôts de 450 millions de livres sterling d'ici 2030.

Les compagnies aériennes européennes ont annoncé des résultats mitigés pour les derniers trimestres de l'année, car la hausse des coûts et les grèves du contrôle aérien continuent de peser sur leurs bilans, malgré une forte demande.

(Rédigé par Joanna Plucinska à Londres et Yamini Kalia à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)