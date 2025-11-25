EasyJet dépasse les attentes de bénéfice annuel, le revenu par siège-kilomètre déçoit

La compagnie aérienne britannique easyJet EZJ.L a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour l'ensemble de l'année et a revu à la hausse son objectif à moyen terme pour son activité tour-opérateur, après l'avoir atteint plus tôt que prévu.

Cependant, le transporteur a affiché une la baisse de près de 3% du revenu par siège-kilomètre disponible (RASK), un des indicateurs clés de performance du secteur.

Si la société affiche un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux prévisions, les analystes de Panmure Liberum jugent le trimestre "rassurant et sans surprise".

La compagnie aérienne a également prévu un ralentissement potentiel des ventes pendant l'hiver.

À 09h54 GMT, le titre Easyjet cédait 2,64% à la Bourse de Londres.

Les compagnies aériennes européennes ont annoncé des résultats mitigés pour les derniers trimestres de l'année, car la hausse des coûts et les grèves du contrôle aérien continuent de peser sur leurs bilans, malgré une forte demande.

Cependant, les compagnies aériennes à bas prix telles que Ryanair et easyJet ont réussi à éviter bon nombre des difficultés rencontrées par les grandes compagnies aériennes européennes, qui ont subi les répercussions de la baisse des voyages transatlantiques liée aux menaces douanières du président américain Donald Trump.

Le bénéfice d'exploitation de la compagnie aérienne low-cost easyJet pour l'exercice clos en septembre a atteint 703 millions de livres sterling (799,74 millions d'euros), dépassant les 669,37 millions de livres sterling prévus par les analystes interrogés par LSEG.

EasyJet "holidays", la branche à forte marge de la société spécialisée dans l'organisation de séjours de vacances, devrait désormais enregistrer un bénéfice avant impôts de 450 millions de livres sterling d'ici 2030.

En juillet a dit s'attendre à une bonne croissance de seson bénéfice malgré la hausse des prix du carburant et l'impact des grèves du contrôle aérien français sur ses résultats antérieurs.

EasyJet, qui exploite une flotte d'Airbus équipés de moteurs CFM, a échappé à bon nombre des problèmes qui ont affecté le secteur aérien en raison des retards de maintenance chez le motoriste Pratt & Whitney.

(Rédigé par Joanna Plucinska à Londres et Yamini Kalia à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)