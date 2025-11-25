 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 973,82
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EasyJet dépasse les attentes de bénéfice annuel, le revenu par siège-kilomètre déçoit
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 10:58

(Actualisé avec cours en Bourse, détails)

La compagnie aérienne britannique easyJet EZJ.L a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour l'ensemble de l'année et a revu à la hausse son objectif à moyen terme pour son activité tour-opérateur, après l'avoir atteint plus tôt que prévu.

Cependant, le transporteur a affiché une la baisse de près de 3% du revenu par siège-kilomètre disponible (RASK), un des indicateurs clés de performance du secteur.

Si la société affiche un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux prévisions, les analystes de Panmure Liberum jugent le trimestre "rassurant et sans surprise".

La compagnie aérienne a également prévu un ralentissement potentiel des ventes pendant l'hiver.

À 09h54 GMT, le titre Easyjet cédait 2,64% à la Bourse de Londres.

Les compagnies aériennes européennes ont annoncé des résultats mitigés pour les derniers trimestres de l'année, car la hausse des coûts et les grèves du contrôle aérien continuent de peser sur leurs bilans, malgré une forte demande.

Cependant, les compagnies aériennes à bas prix telles que Ryanair et easyJet ont réussi à éviter bon nombre des difficultés rencontrées par les grandes compagnies aériennes européennes, qui ont subi les répercussions de la baisse des voyages transatlantiques liée aux menaces douanières du président américain Donald Trump.

Le bénéfice d'exploitation de la compagnie aérienne low-cost easyJet pour l'exercice clos en septembre a atteint 703 millions de livres sterling (799,74 millions d'euros), dépassant les 669,37 millions de livres sterling prévus par les analystes interrogés par LSEG.

EasyJet "holidays", la branche à forte marge de la société spécialisée dans l'organisation de séjours de vacances, devrait désormais enregistrer un bénéfice avant impôts de 450 millions de livres sterling d'ici 2030.

En juillet a dit s'attendre à une bonne croissance de seson bénéfice malgré la hausse des prix du carburant et l'impact des grèves du contrôle aérien français sur ses résultats antérieurs.

EasyJet, qui exploite une flotte d'Airbus équipés de moteurs CFM, a échappé à bon nombre des problèmes qui ont affecté le secteur aérien en raison des retards de maintenance chez le motoriste Pratt & Whitney.

(Rédigé par Joanna Plucinska à Londres et Yamini Kalia à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
202,3000 EUR Euronext Paris +1,12%
EASYJET
467,400 GBX LSE -2,71%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vincent Jeanbrun, à l'Elysée,, le 29 octobre 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Hausse de la taxe foncière pour 7,4 millions de logement : le gouvernement esquisse un rétropédalage
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.11.2025 12:17 

    L'administration fiscale mène une mise à jour de son fichier de logements, y ajoutant des millions "d'éléments de confort" appelés à faire grimper la note pour les propriétaires. "On n'est pas dans le moment de le faire", juge le ministre du Logement. "Au moment ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 25 novembre 2025
    information fournie par AOF 25.11.2025 12:13 

    (AOF) - Casino (-4,80%, à 0,258 euro) Au lendemain d'un bond de 5,45%, l'action Casino repart à la baisse. Hier, le groupe de distribution a dévoilé son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 25.11.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires ( AFP / GABRIEL MONNET )
    Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027
    information fournie par AFP 25.11.2025 11:56 

    Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires, a annoncé le groupe mardi. Son usine à Stein, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank