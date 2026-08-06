EasyJet conclut un accord de 7,7 milliards de dollars avec Apollo, tandis que Castlelake se retire

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* L'offre d'Apollo, d'un montant de 5,7 milliards de livres sterling, a dépassé celle de Castlelake, qui s'élevait à 5,5 milliards de livres sterling

* Castlelake se retire de la course sans en préciser la raison

* À 14h06 GMT, l'action EasyJet progressait de 3,6% à 675 pence

(Réécriture de l'article avec l'offre ferme d'Apollo et ses détails)

Apollo Global APO.N a accepté de racheter la compagnie aérienne low-cost européenne easyJet EZJ.L dans le cadre d'une opération qui valorise la compagnie à environ 5,70 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars), ont annoncé jeudi les deux sociétés, alors que son concurrent Castlelake s'est retiré.

Cette opération met fin à plusieurs mois d’incertitude autour de l’une des plus grandes compagnies aériennes low-cost d’Europe, alors que le secteur est confronté à une hausse des coûts liée à la guerre en Iran.

Castlelake s’est retiré plus tôt dans la journée de jeudi de la course au rachat sans donner de raison.

Castlelake avait présenté cinq offres pour easyJet avant qu’Apollo n’entre dans la course en juillet, surenchérissant sur la proposition de 5,5 milliards de livres sterling de Castlelake et s’assurant le soutien du conseil d’administration de la compagnie aérienne.

À l’issue de l’opération, Apollo prévoit que la famille du fondateur d’easyJet, Stelios Haji-Ioannou, ainsi que les autres actionnaires qui conserveront leurs participations, détiendront entre 45,1% et 49,9% du capital ordinaire de la structure d’acquisition.

Un trust de gestion européen détiendra jusqu’à 5%, tandis que les fonds d’Apollo détiendront le reste, jusqu’à un maximum de 49,9%.

"Après avoir soigneusement examiné la proposition d’Apollo, les membres de ma famille et moi-même avons décidé de soutenir l’acquisition recommandée annoncée par le conseil d’administration d’easyJet", a déclaré Stelios Haji-Ioannou dans un communiqué séparé.

L'action easyJet, qui a progressé de plus de 65% depuis l'annonce de l'intérêt initial pour un rachat, gagnait 3,6% à 675 pence à 14h06 GMT.

L'offre de 7,15 livres par action, recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration d'easyJet, représente une prime d'environ 81% par rapport au cours de clôture d'easyJet de 3,94 livres le 28 mai, dernier jour de cotation avant que l'intérêt de Castlelake ne soit rendu public.

(1 dollar = 0,7424 livre)