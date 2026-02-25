Eagle Nuclear Energy fera son entrée au Nasdaq après une fusion avec un SPAC
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:40
Le principal actif du groupe, le projet Aurora, est présenté comme l'un des plus importants gisements d'uranium non développés du pays, situé à la frontière entre l'Oregon et le Nevada. La société ne dispose pas encore de contrats d'enlèvement, mais indique percevoir des premiers signes d'intérêt alors que la production est attendue au début des années 2030. Eagle Nuclear vise un démarrage en 2032, avec la possibilité d'accélérer ce calendrier dans un environnement politique jugé favorable.
L'administration du président Donald Trump a récemment pris des mesures pour accélérer les autorisations de réacteurs nucléaires, autorisant notamment le département de l'Énergie à approuver des projets expérimentaux sans l'aval de l'autorité de sûreté nucléaire. La fusion inclut un investissement public-privé de 30 millions de dollars pour financer environ deux ans d'activité. Eagle Nuclear sera cotée sous les symboles "NUCL" etl "NUCLW".
