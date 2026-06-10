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EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE NOHAM KAMARA
information fournie par Actusnews 10/06/2026 à 18:30

Mercredi 10 juin 2026

L'Olympique Lyonnais informe avoir levé l'option d'achat de l'international français U20 Noham Kamara. Arrivé du Paris Saint-Germain cet hiver sous forme de prêt, le défenseur est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2030. Le montant du transfert définitif s'élève à 4,1 M€, assorti d'un maximum de 2M€ de bonus et d'un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Formé en région parisienne puis au PSG, Noham Kamara s'est intégré ces derniers mois au groupe de Paulo Fonseca, aux côtés notamment de joueurs expérimentés à son poste comme Moussa Niakhaté ou Clinton Mata.

Auteur de 2 apparitions en Ligue 1 avec l'OL, le défenseur de 19 ans sera présent à la reprise du groupe professionnel le 29 juin prochain.



EAGLE FOOTBALL GROUP

Tél : +33 4 81 07 55 00
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Email : finance@eaglefootballgroup.com
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98708-efg-100626-mercato-fr-noham-kamara.pdf

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