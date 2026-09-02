 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE MALICK FOFANA A SUNDERLAND
information fournie par Actusnews 02/09/2026 à 01:15
Ajouter Boursorama à vos sources

Mercredi 2 septembre 2026 - 01h15

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de l'attaquant international belge Malick Fofana à Sunderland pour un montant pouvant atteindre 35,0 M€, dont 5,0 M€ de bonus, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 12,5% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Arrivé à l'OL en janvier 2024 en provenance de La Gantoise, Malick Fofana découvre la Ligue 1 et ne tarde pas à se distinguer par ses qualités de vitesse, de percussion et d'élimination.

La saison 2024/2025 marque son affirmation au plus haut niveau, avec 41 matchs disputés et 11 buts inscrits, dont 6 en Europa League. Ses performances lui ouvrent également les portes de la sélection belge, avec laquelle il connaît sa première cape en octobre 2024.

Agé de 21 ans, l'international belge aura disputé 84 matchs toutes compétitions confondues avec l'OL, pour un total de 19 buts.

Au-delà de ses performances sportives, l'Olympique Lyonnais tient à remercier Malick pour son engagement et son état d'esprit durant ces deux années et demie passées au club, et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière en Premier League.

OLYMPIQUE LYONNAIS

Tél : 04 81 07 55 00
Fax : 04 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr 		Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lmdtlMiaamfFm2mdkseZb5KYameXxpbFmmPKlGhsk8uanW5mlpdnbJqaZnJqnm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99997-olg-02092026-mercato-fofana-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EAGLE FOOTBALL GR
1,7000 EUR Euronext Paris -1,16%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,08 +0,93%
Or
4 291,52 -0,88%
CAC 40
8 301,85 -0,39%
TOTALENERGIES
77,61 +2,75%
EUR/USD SPOT
1,15788 -0,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank