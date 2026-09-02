EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE MALICK FOFANA A SUNDERLAND

Mercredi 2 septembre 2026 - 01h15

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de l'attaquant international belge Malick Fofana à Sunderland pour un montant pouvant atteindre 35,0 M€, dont 5,0 M€ de bonus, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 12,5% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Arrivé à l'OL en janvier 2024 en provenance de La Gantoise, Malick Fofana découvre la Ligue 1 et ne tarde pas à se distinguer par ses qualités de vitesse, de percussion et d'élimination.

La saison 2024/2025 marque son affirmation au plus haut niveau, avec 41 matchs disputés et 11 buts inscrits, dont 6 en Europa League. Ses performances lui ouvrent également les portes de la sélection belge, avec laquelle il connaît sa première cape en octobre 2024.

Agé de 21 ans, l'international belge aura disputé 84 matchs toutes compétitions confondues avec l'OL, pour un total de 19 buts.

Au-delà de ses performances sportives, l'Olympique Lyonnais tient à remercier Malick pour son engagement et son état d'esprit durant ces deux années et demie passées au club, et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière en Premier League.

OLYMPIQUE LYONNAIS



Tél : 04 81 07 55 00

Fax : 04 81 07 45 65

Email : finance@ol.fr

www.finance.ol.fr Eagle Football Group SA

Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs