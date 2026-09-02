EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE MALICK FOFANA A SUNDERLAND

Mercredi 2 septembre 2026 - 01h15
L'Olympique Lyonnais informe du transfert de l'attaquant international belge Malick Fofana à Sunderland pour un montant pouvant atteindre 35,0 M€, dont 5,0 M€ de bonus, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 12,5% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
Arrivé à l'OL en janvier 2024 en provenance de La Gantoise, Malick Fofana découvre la Ligue 1 et ne tarde pas à se distinguer par ses qualités de vitesse, de percussion et d'élimination.
La saison 2024/2025 marque son affirmation au plus haut niveau, avec 41 matchs disputés et 11 buts inscrits, dont 6 en Europa League. Ses performances lui ouvrent également les portes de la sélection belge, avec laquelle il connaît sa première cape en octobre 2024.
Agé de 21 ans, l'international belge aura disputé 84 matchs toutes compétitions confondues avec l'OL, pour un total de 19 buts.
Au-delà de ses performances sportives, l'Olympique Lyonnais tient à remercier Malick pour son engagement et son état d'esprit durant ces deux années et demie passées au club, et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière en Premier League.
|
OLYMPIQUE LYONNAIS
Tél : 04 81 07 55 00
Fax : 04 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr
|
Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : lmdtlMiaamfFm2mdkseZb5KYameXxpbFmmPKlGhsk8uanW5mlpdnbJqaZnJqnm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99997-olg-02092026-mercato-fofana-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer