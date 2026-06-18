EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE AFONSO MOREIRA

Jeudi 18 juin 2026

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 M€, dont 4,1 M€ de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value.

Arrivé à l'OL à l'été 2025 en provenance du Sporting Portugal pour 2 M€, Afonso Moreira s'est rapidement imposé comme l'une des révélations de la saison sous les couleurs lyonnaises. Pour sa première année complète au plus haut niveau, l'international Espoirs portugais a disputé 37 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 8 buts et délivrant 11 passes décisives.

Au-delà de ses performances sportives, Afonso Moreira aura marqué son passage à l'OL par son état d'esprit et ses qualités humaines, laissant le souvenir d'un joueur très apprécié au sein du groupe. L'ensemble de l'Olympique Lyonnais lui souhaite une très grande réussite en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen.

Michele Kang, Présidente de l'Olympique Lyonnais : " Merci à Afonso pour cette saison passée à nos côtés. Je suis reconnaissante d'avoir pu rencontrer une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu'il touchait un ballon de football. Afonso restera à jamais dans nos cœurs, marquant de son empreinte cette saison de reconstruction de l'Olympique Lyonnais. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle aventure ".





EAGLE FOOTBALL GROUP



Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : finance@eaglefootballgroup.com

www.finance.eaglefootballgroup.com



Euronext Paris - compartiment B

Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN: FR0010428771

Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs