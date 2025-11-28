EAGLE FOOTBALL GROUP : RÉSULTATS ANNUELS DE L'EXERCICE 2024/2025

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -47,7 M€ (+44,2 M€ en N-1)
Lyon, le 28 novembre 2025, 18h30
Le Conseil d'administration d'Eagle Football Group, réuni le 28 novembre 2025 sous la présidence de Michele Kang, Présidente-Directrice générale, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 [1] .
1/ FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE
Sur le plan sportif, l'exercice 2024/2025 marque le retour de l'Olympique Lyonnais en championnat européen, avec une participation aux quarts-de-finale de l'Europa League. Le Club a en outre enregistré des revenus très significatifs en matière de trading de joueurs, avec des ventes atteignant 111,1 M€ et une plus-value de 71,2 M€ sur l'exercice.
Sur le plan financier, l'excédent brut d'exploitation (EBE) a été fortement impacté par la hausse des frais de personnel, essentiellement en relation avec les importants recrutements joueurs de l'exercice.
Le résultat opérationnel (-150,7 M€ vs. +26,5 M€ en N-1) intègre en outre la forte hausse des amortissements joueurs (de près de 40 M€ par rapport à N-1), ainsi que la charge liée à l'accord de règlement signé avec l'UEFA en juin 2025 (12,5 M€). Il est en outre rappelé que l'exercice 2023/2024 avait bénéficié d'éléments non-récurrents (aide commerciale LFP/CVC, revenu ponctuel de licence de marque avec OL Féminin, variations de périmètre [2] ), estimés à 54 M€ sur l'excédent brut d'exploitation.
En matière de gouvernance, l'exercice 2024/2025 s'est clôturé avec un changement de direction : Michele Kang a pris la Présidence du Conseil d'administration et la Direction générale de la Société fin juin 2025, et Michael Gerlinger a été nommé comme Directeur général non-mandataire social.
2/ PRODUITS DES ACTIVIT É S ET R É SULTATS
Activité de l'exercice 2024/2025
Le total des produits des activités s'élève à 273,7 M€ 2 contre 361,4 M€ en N-1, soit une diminution de 87,7 M€, -24% ( voir communiqué de presse du 28 juillet 2025 ).
Hors éléments non-récurrents et variations de périmètre enregistrés en N-1 (100,2 M€), le total des produits des activités de l'exercice 2024/2025 serait en progression de 12,5 M€, soit +5% par rapport à N-1.
|En M€ (du 1 er juillet au 30 juin)
|
30/06/25
12 mois
|
30/06/24
12 mois
|Var.
|Var. %
|Billetterie
|42,8
|33,9
|8,9
|26%
|Droits TV et marketing
|45,7
|95,4
|-49,7
|-52%
|Partenariats-Publicité
|30,9
|37,1
|-6,2
|-17%
|Produits de la marque
|24,4
|54,3
|-29,9
|-55%
|Events
|18,7
|43,3
|-24,7
|-57%
|Produits des activités (hors trading joueurs)
|162,6
|264,1
|-101,5
|-38%
|Produits de cessions des contrats joueurs
|111,1
|97,3
|13,8
|14%
|Total des produits des activités (1) (2)
|273,7
|361,4
|-87,7
|-24%
- IAP (Indicateur Alternatif de Performance) qui comprend les Produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.
- Le Total des produits des activités a évolué par rapport à la publication du 28 juillet 2025 en lien notamment avec les travaux finalisés des commissaires aux comptes ; la prise en compte d'un changement d'estimation de provisions sur les lignes Partenariats-Publicité (30,9 M€ vs. 30,4 M€ annoncés en juillet) ; Produits de la marque (24,4 M€ vs. 24,6 M€ annoncés en juillet) ; et en raison d'un changement d'estimation sur le taux d'actualisation de créances joueurs (111,1 M€ vs. 111,6 M€ annoncés en juillet).
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2025
|En M€ (du 1 er juillet au 30 juin)
|30/06/25
|% Total produits
|30/06/24
|% Total produits
|Var
|Var %
|Produits des activités hors trading joueurs
|162,6
|264,1
|-101,5
|-38%
|Plus-values/cessions de joueurs
|71,2
|75,9
|-4,7
|-6%
|Produits de cessions de contrats joueurs
|111,1
|97,3
|13,8
|14%
|Valeur résiduelle des joueurs cédés
|-39,9
|-21,4
|-18,5
|86%
|Total produits des activités (IAP*)
|273,7
|100%
|361,4
|100%
|-87,7
|-24%
|Achats consommés & charges externes
|-95,8
|35%
|-125,8
|35%
|29,9
|-24%
|Impôts, taxes et versements assimilés
|-8,0
|-8,1
|0,1
|-1%
|Charges de personnel
|-177,7
|65%
|-161,9
|45%
|-15,8
|10%
|Excédent brut d'exploitation
|-47,7
|-17%
|44,2
|12%
|-91,9
|-
|Dotations aux amortissements et provisions nettes
|-91,1
|-56,2
|-34,9
|62%
|Autres produits et charges opérationnels courants
|-11,9
|38,5
|-50,4
|-
|Résultat opérationnel
|-150,7
|-55%
|26,5
|7%
|-177,2
|-
|Résultat financier
|-45,2
|-35,0
|-10,3
|29%
|Résultat avant impôt
|-195,9
|-72%
|-8,4
|-2%
|-187,5
|-
|Charge d'impôt
|-0,7
|-11,6
|10,9
|-
|Quote-part de résultat net des entreprises associées
|-4,4
|-5,7
|1,3
|-23%
|Résultat net de l'exercice
|-201,1
|-73%
|-25,7
|-7%
|-175,3
|-
|Résultat revenant aux actionnaires de la société
|-201,2
|-74%
|-25,2
|-7%
|-176,0
|-
* IAP (Indicateur Alternatif de Performance) qui comprend les Produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.
En forte diminution, l' excédent brut d'exploitation ( EBE ) s'élève à -47,7 M€ en 2024/2025, contre +44,2 M€ en N-1. La différence s'explique principalement par l'impact de revenus non-récurrents et de variations de périmètre [3] enregistrés en N-1 (impact global de 54 M€ environ sur l'EBE).
Les frais de personnel s'élèvent à 177,7 M€ au 30 juin 2025, contre 161,9 M€ en N-1 (+15,8 M€, +10%), enregistrant une forte hausse sur le pôle sportif en relation avec les importants recrutements de joueurs de l'été 2024. Dans une moindre mesure, les frais de personnel intègrent également des indemnités versées dans le cadre du plan de départ volontaire du pôle administratif, à hauteur de 3,3 M€.
Les plus-values sur cessions de contrats joueurs restent élevées à 71,2 M€ (75,9 M€ en N-1).
Le ratio « Achats & Charges externes / Total des produits des activités » se maintient au même niveau qu'en N-1, à 35%.
Les amortissements et provisions nets s'établissent à 91,1 M€ (56,2 M€ en N-1), en hausse de +34,9 M€, en relation principalement avec les opérations de trading joueurs.
Les autres produits et charges opérationnels courants s'élèvent à -11,9 M€ (contre +38,5 M€ en N-1). Ils intègrent notamment (i) une charge de -12,5 M€ liée à l'accord de règlement signé avec l'Instance de Contrôle Financier des Clubs de l'UEFA en juin 2025 ( voir communiqué de presse du 4 juillet 2025 ) et (ii) le résultat net des cessions des droits économiques de joueurs acquis auprès de Botafogo à hauteur de -0,3 M€.
Le résultat opérationnel s'établit ainsi à -150,7 M€ (+26,5 M€ en N-1).
Le résultat financier s'élève à -45,2 M€ (-35,0 M€ en N-1), soit une variation de -10,3 M€, reflétant principalement des charges liées à des financements de créances joueurs et commerciales, l'impact de la cession du compte courant OL Féminin, ainsi que l'impact net lié l'actualisation des dettes et créances sur contrats joueurs.
Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à -201,2 M€, contre -25,2 en N-1.
3/ BILAN ET ENDETTEMENT
Bilan consolidé simplifié au 30 juin
|ACTIF (M€)
|30/06/25
|30/06/24
|PASSIF (M€)
|30/06/25
|30/06/24
|Contrats joueurs
|132,5
|129,8
|Capitaux propres (y compris minoritaires)
|-163,6
|39,4
|Immobilisations corporelles
|299,0
|316,7
|Autres actifs immobilisés
|10,7
|3,7
|Dettes financières
|517,9
|505,1
|TOTAL ACTIF IMMOBILISE
|442,2
|450,2
|Impôts différés
|1,1
|0,0
|Impôts différés
|0,0
|-0,5
|Provisions
|2,8
|2,5
|Créances / contrats joueurs
|24,3
|17,0
|Dettes sur contrats joueurs
|145,1
|105,2
|Autres actifs
|271,5
|234,4
|Autres passifs
|90,1
|16,7
|Trésorerie
|62,1
|129,5
|Dettes courantes
|206,5
|161,7
|TOTAL ACTIF
|800,1
|830,6
|TOTAL PASSIF
|800,1
|830,6
* présentation simplifiée, non conforme aux normes IFRS
Les actifs de contrats joueurs s'établissent à 132,5 M€ (129,8 M€ en N-1) reflétant le trading et les amortissements de l'exercice. Le solde net entre les dettes et les créances sur contrats joueurs s'élève à
-120,8 M€ (-88,1 M€ en N-1), en relation avec les importantes acquisitions réalisées. Au 30 juin 2025, la valeur de marché [4] de l'effectif professionnel est estimée à 214,1 M€. Le niveau de plus-values potentielles reste élevé à près de 81,6 M€.
Les immobilisations corporelles (principalement le stade, le centre d'entraînement et le centre de formation) s'élèvent à 299,0 M€ (316,7 M€ au 30 juin 2024).
Les autres actifs immobilisés, dont le total s'élève à 10,7 M€ (3,7 M€ en N-1), intègrent les droits économiques d'un joueur acquis au cours du 1 er trimestre 2025 auprès de Botafogo pour 7,6 M€.
Les autres actifs s'établissent à 271,5 M€ (contre 234,4 M€ en N-1) et intègrent notamment 109,6 M€ de créances courantes et non courantes envers le club Botafogo associées à la cession de droits économiques de joueurs. En N-1, les autres actifs intégraient notamment la créance CVC pour 50,0 M€.
Les capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) sont impactés par le résultat de la période et s'élèvent à -163,6 M€.
Les dettes financières s'établissent à 517,9 M€ (505,1 M€ en N-1). La variation reflète principalement une augmentation de la position nette créditrice de diverses avances d'actionnaires (+47,2 M€ par rapport à N-1), en parallèle du remboursement de l'emprunt lié au financement de la créance CVC (-25,5 M€ par rapport à
N-1).
Au 30 juin 2025, les dettes courantes s'élèvent à 206,5 M€, en hausse de +44,8 M€ par rapport à N-1 (161,7 M€), en relation notamment avec une augmentation des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales, liées aux difficultés de trésorerie rencontrées sur l'exercice 2024/2025.
Ainsi, l'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) s'établit à
-576,6 M€ au 30 juin 2025 (-463,8 M€ en N-1).
4/ ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Il est rappelé qu'en juillet 2025, dans le cadre de la procédure d'appel auprès de la DNCG, Eagle Football Holdings Bidco a octroyé un prêt de 87,3 M€ en principal au profit de la Société. En outre, une garantie bancaire de 30 M€ a été consentie par YMK Holdings [5] à OL SASU pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires ( voir communiqué de presse du 28 octobre 2025 ).
Le Groupe a reçu des courriers émanant d'entités du groupe Eagle Football faisant état de certaines réclamations. La Société réfute fermement le bien-fondé de ces réclamations, et a répondu à ces courriers en ce sens. En outre, le Groupe enregistre des dettes et créances avec des parties liées et travaille avec son actionnaire de contrôle, Eagle Football Holdings Bidco, à une solution globale d'apurement des dettes et créances réciproques.
Le mercato d'été 2025 ( voir détail en annexe ) a été mené dans l'objectif d'alléger très significativement la masse salariale, dans le respect des contraintes imposées par la DNCG et l'UEFA, tout en essayant de préserver la capacité de l'équipe à atteindre l'objectif de qualification européenne.
Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2025/2026, publié le 10 novembre dernier, à 70,8 M€, affiche une bonne progression (+7%) par rapport à celui de l'exercice précédent ( voir communiqué de presse du 10 novembre 2025 ).
Le Groupe a signé un nouvel accord de « waiver » avec ses préteurs RCF le 10 novembre 2025, afin de redéfinir certains de ses engagements contractuels.
Sur le plan sportif, le Club dispute la phase de Ligue de l'Europa League 2025/2026 (8 matchs à jouer) et occupe la 1 ère place après les 5 premiers matchs. Par ailleurs, il occupe actuellement la 7 ème place du championnat de Ligue 1, en ligne à date avec les objectifs de qualification européenne pour la saison 2026/2027.
Ainsi, grâce aux nouvelles liquidités apportées et aux objectifs envisagés pour la saison 2025/2026, l'ensemble des besoins d'exploitation et des différents engagements financiers du Groupe devraient être couverts, notamment les engagements pris auprès des principaux fournisseurs et agents, les dettes sociales avec la mise en place d'échéanciers ainsi que les dettes d'exploitation courantes.
5/ PERSPECTIVES
Sur le plan sportif, le Groupe reste focalisé sur l'objectif d'une qualification européenne pour la saison 2026/2027. En outre, le Groupe est engagé, sous l'égide de sa nouvelle direction, dans une démarche de transparence et de conformité et poursuit ses efforts pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme.
Frais de personnel et autres charges d'exploitation : Le Groupe poursuit son objectif de réduction de ses frais généraux et d'exploitation. Compte tenu du trading de joueurs réalisé lors du mercato d'été 2025 et des départs liés au Plan de Départ Volontaire, la masse salariale de l'exercice 2025/2026 devrait enregistrer une forte baisse (de l'ordre de -40%), ce qui devrait contribuer à une amélioration de l'EBE par rapport à l'exercice 2024/2025.
Evolution des droits TV de Ligue 1 : Il est rappelé qu'à compter de la saison 2025/2026, les matchs de Ligue 1 sont diffusés via la plateforme « Ligue 1+ », créée par la LFP, et via BeIN Sports. Une baisse très significative est attendue sur les revenus des droits TV LFP sur l'exercice 2025/2026, par rapport à la saison dernière.
Evènements : Le Groupama Stadium accueillera les concerts de Linkin Park (16 juin 2026) et de Iron Maiden (28 juin 2026).
|
ANNEXES
Mercato d'été 2025
Cessions (IFRS M€)
|Nom
|Club
|Date
|Montant IFRS
|Exercice
|CHERKI Rayan
|Manchester City
|juin-25
|31,4
|24/25
|BENRAHMA Saïd
|Neom SC
|juin-25
|11,1
|24/25
|SARR Amin
|Hellas Verone
|juin-25
|3,2
|24/25
|LEPENANT Johann
|Nantes
|juin-25
|2,3
|24/25
|ADRYELSON
|Al Wasl Emirats
|juil.-25
|1,2
|25/26
|VERETOUT Jordan
|Al-Arabi
|juil.-25
|0,5
|25/26
|PERRI Lucas
|Leeds United
|juil.-25
|13,0
|25/26
|MIKAUTADZE Georges
|Villareal
|sept.-25
|22,6
|25/26
|PATOUILLET Mathieu
|Al-Hilal
|sept.-25
|0,3
|25/26
Acquisitions (IFRS M€)
|Nom
|Club
|Date
|Fin de contrat
|Montant IFRS
|Exercice
|TURNER Matt
|Nottingham Forest
|juin-25
|2028
|8,3
|24/25
|MOREIRA Afonso
|Sporting Club Portugal
|juil.-25
|2029
|2,2
|25/26
|KLUIVERT Ruben
|Casa Pia
|juil.-25
|2030
|4,1
|25/26
|SULC Pavel
|Viktoria Plzen
|août-25
|2029
|8,0
|25/26
|MORTON Tyler
|Liverpool
|août-25
|2030
|10,5
|25/26
|GREIF Dominik
|RCD Majorque
|août-25
|2029
|4,8
|25/26
Mutations temporaires (sorties)
|Nom
|Club
|Fin
|Conditions et Options d'achat
|TURNER Matt
|MLS New England Revolution
|juin-26
|prêt gratuit + option d'achat 3 M€
|CALETA CAR Duje
|Real Sociedad
|juin-26
|prêt 0,5 M€ + option achat 4 M€
|KUMBEDI Saël
|Wolfsburg
|juin-26
|prêt 1 M€ + option achat 6 M€ + 2 M€ bonus max + 10%/+value
|DIAWARA Mahamadou
|Royal Antwerp
|juin-26
|prêt 250 K€ + option achat 3 M€ + 20%/+value
|AKOUOKOU Paul
|Saragosse
|juin-26
|prêt gratuit sans option d'achat
|BENGUI Justin
|Molenbeek
|juin-26
|prêt gratuit sans option d'achat
|CHAIB Yacine
|Molenbeek
|juin-26
|prêt gratuit sans option d'achat
Arrivée de joueur libre
|Nom
|Durée
|Fin
|GHEZZAL Rachid
|1 an
|juin-26
Mutations temporaires (arrivées)
|Nom
|Club
|Fin
|Conditions et Options d'achat
|KARABEC Adam
|Sparta Prague
|juin-26
|prêt 0,3 M€ + option achat 3,5 M€ + 0,8 bonus max + 15%/+value
|SATRIANO Martin
|Lens
|juin-26
|prêt 1 M€ avec option achat 5 M€ + 1 M€ bonus + 10%/+value
|HALILOU Mouhaman
|Molenbeek
|juin-26
|prêt avec option d'achat 200 K€
Résiliation
|Nom
|Date
|MATIC Nemanja
|août-25
1 ers contrats pro à compter de la saison 2025/2026
|Nom
|Durée
|Fin
|DA SILVA Matthias
|3 ans
|juin-28
|DE CARVALHO Mathys
|3 ans
|juin-28
|KONAN Yvann
|3 ans
|juin-28
Prolongations récentes
|Nom
|Durée
|Fin
|GOMES RODRIGUEZ Alejandro
|+ 1 an
|juin-28
|MERAH Khalis
|+ 2 ans
|juin-29
|TAGLIAFICO Nicolas
|+ 2 ans
|juin-27
|BARISIC Téo
|+ 3 ans
|juin-28
|MATA Clinton
|+ 2 ans
|juin-28
[1] Les procédures d'audit sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 sont en cours de finalisation par les commissaires aux comptes.
[2] Rappel : Cession d'une majorité du capital d'OL Féminin en février 2024 avec nota revenus liés à une licence de marque, cessions d'OL Vallée Arena et d'OL Reign en juin 2024.
[3] Rappel : Cession d'une majorité du capital d'OL Féminin en février 2024, cessions d'OL Vallée Arena et d'OL Reign en juin 2024.
[4] Valeur de marché estimée par l'OL, basée sur Transfermarkt et CIES.
[5] Société détenue par Michele Kang.
