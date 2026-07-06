EAGLE FOOTBALL GROUP : PROLONGATION DE CORENTIN TOLISSO JUSQU'EN 2029

Lundi 6 juillet 2026 - 18h00

L'Olympique Lyonnais est extrêmement heureux d'annoncer la prolongation du contrat de son capitaine Corentin Tolisso pour deux saisons supplémentaires, portant ainsi son engagement avec son club formateur jusqu'au 30 juin 2029.

Formé à l'OL qu'il a rejoint en 2007 à l'âge de 13 ans, Corentin Tolisso incarne depuis plus de quinze ans les valeurs du club. Révélé sous le maillot lyonnais avant son départ au Bayern Munich en 2017, le milieu de terrain est revenu à l'OL à l'été 2022 avec la volonté de poursuivre son histoire avec son club de cœur.

Depuis son retour, il s'est imposé comme l'un des leaders du vestiaire. Par son engagement, son exigence et son exemplarité, il joue un rôle essentiel au sein du groupe, accompagnant notamment les plus jeunes dans leur progression et la transmission des valeurs du très haut niveau.

Auteur d'une saison 2025/2026 remarquable, l'une des plus accomplies de sa carrière en club (15 buts - 6 passes décisives), il a confirmé toute son importance dans le projet sportif lyonnais. Ses performances lui ont notamment permis de figurer dans l'équipe type de la Ligue 1 aux Trophées UNFP, récompensant une saison de très haut niveau.

Avec 309 matches disputés à l'OL, Corentin Tolisso entretient un lien indéfectible avec son club formateur, auquel il demeure profondément attaché. L'Olympique Lyonnais est fier de poursuivre l'histoire avec son capitaine, enfant du club et figure majeure de l'identité lyonnaise.

Corentin Tolisso : « C'était une évidence pour moi de poursuivre l'aventure avec mon club de cœur. Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J'aime le rôle que j'occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu'auprès des plus jeunes. J'ai le sentiment d'avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. La saison que nous venons de réaliser a montré de quoi ce groupe était capable et renforcé notre conviction que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. J'ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l'OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions. »



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