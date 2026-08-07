EAGLE FOOTBALL GROUP : Orel Mangala prêté à Getafe

Vendredi 07 août 2026 - 18h00

L'Olympique Lyonnais annonce le prêt, sans option d'achat, de son milieu de terrain Orel Mangala à Getafe jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé en janvier 2024 en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec l'OL. Âgé de 28 ans, l'international belge demeure sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028.

L'Olympique Lyonnais souhaite à Orel Mangala une très belle saison en Espagne sous les couleurs de Getafe.





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