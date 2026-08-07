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EAGLE FOOTBALL GROUP : Orel Mangala prêté à Getafe
information fournie par Actusnews 07/08/2026 à 18:30
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Vendredi 07 août 2026 - 18h00

L'Olympique Lyonnais annonce le prêt, sans option d'achat, de son milieu de terrain Orel Mangala à Getafe jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé en janvier 2024 en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec l'OL. Âgé de 28 ans, l'international belge demeure sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028.

L'Olympique Lyonnais souhaite à Orel Mangala une très belle saison en Espagne sous les couleurs de Getafe.



Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr
Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

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