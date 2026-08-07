EAGLE FOOTBALL GROUP : Orel Mangala prêté à Getafe

Vendredi 07 août 2026 - 18h00
L'Olympique Lyonnais annonce le prêt, sans option d'achat, de son milieu de terrain Orel Mangala à Getafe jusqu'à la fin de la saison.
Arrivé en janvier 2024 en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec l'OL. Âgé de 28 ans, l'international belge demeure sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028.
L'Olympique Lyonnais souhaite à Orel Mangala une très belle saison en Espagne sous les couleurs de Getafe.
|
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr
|
Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : lZ1sZppmaW/Jx2udZZhnmWVol25hlJbJamrIlJSeacrGaWxjlpppbcnKZnJqnGxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99779-olg-07082026-mercato-orel-mangala-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer