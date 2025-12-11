EAGLE FOOTBALL GROUP : MISE À DISPOSITION DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024/25

Le document d'enregistrement universel de l'exercice 2024/25 de la société Eagle Football Group a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 décembre 2025 et enregistré sous le numéro

D.25-0760. Il comprend notamment :

l'ensemble des informations relevant du rapport financier annuel 2024/25 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

le rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

les différents rapports de Commissaires aux comptes ;

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le document d'enregistrement universel est disponible dans la rubrique Rapport annuel du site internet de la société à l'adresse finance.eaglefootballgroup.com .

Des exemplaires de ce document sont également disponibles au siège de la société : 10, avenue Simone Veil, CS 70712, 69153 Décines Cedex.

EAGLE FOOTBALL GROUP

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : finance@eaglefootballgroup.com

www.finance.eaglefootballgroup.com Euronext Paris - compartiment B

Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN: FR0010428771

Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs