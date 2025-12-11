EAGLE FOOTBALL GROUP : MISE À DISPOSITION DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024/25

Le document d'enregistrement universel de l'exercice 2024/25 de la société Eagle Football Group a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 décembre 2025 et enregistré sous le numéro
D.25-0760. Il comprend notamment :
- l'ensemble des informations relevant du rapport financier annuel 2024/25 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 ;
- le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
- le rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- les différents rapports de Commissaires aux comptes ;
- les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.
Le document d'enregistrement universel est disponible dans la rubrique Rapport annuel du site internet de la société à l'adresse finance.eaglefootballgroup.com .
Des exemplaires de ce document sont également disponibles au siège de la société : 10, avenue Simone Veil, CS 70712, 69153 Décines Cedex.
EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com
Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel ou de ses actualisations
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95546-efg-251211-mise-a-disposition-du-document-d_enregistrement-universel-2024-2025-fr.pdf
