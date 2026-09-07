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EAGLE FOOTBALL GROUP : MATHYS DE CARVALHO TRANSFÉRÉ À AL DIRIYAH
information fournie par Actusnews 07/09/2026 à 20:00
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Lundi 7 septembre 2026 - 20h00

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Mathys De Carvalho à Al Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le montant de l'opération s'élève à 1,1 M€, assorti d'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Formé à l'Academy, le milieu de terrain de 21 ans aura disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec l'OL, depuis ses débuts professionnels le 19 septembre 2025 face à Angers.

L'Olympique Lyonnais remercie Mathys pour toutes ses années passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière à Al Diriyah.

Tél : 04 81 07 55 00
Fax : 04 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr 		Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100091-olg_07092026_mercato_de_carvalho_fr.pdf

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