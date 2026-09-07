EAGLE FOOTBALL GROUP : MATHYS DE CARVALHO TRANSFÉRÉ À AL DIRIYAH

Lundi 7 septembre 2026 - 20h00

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Mathys De Carvalho à Al Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le montant de l'opération s'élève à 1,1 M€, assorti d'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Formé à l'Academy, le milieu de terrain de 21 ans aura disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec l'OL, depuis ses débuts professionnels le 19 septembre 2025 face à Angers.

L'Olympique Lyonnais remercie Mathys pour toutes ses années passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière à Al Diriyah.

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