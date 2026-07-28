EAGLE FOOTBALL GROUP : LOÏS OPENDA PRÊTÉ JUSQU'À LA FIN DE SAISON À L'OLYMPIQUE LYONNAIS

Mardi 28 juillet 2026 - 18h30

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour l'arrivée, sous la forme d'un prêt payant de 3,5 M€, de l'attaquant international belge Loïs Openda jusqu'à la fin de la saison.

Né en février 2000, Loïs Openda a débuté le football dans sa région natale avant de rejoindre les centres de formations du Standard de Liège puis du Club Bruges avec qui il débute en professionnel lors de la saison 2018/2019.

Auteur de 53 matches avec le club belge et vainqueur du championnat, l'attaquant rejoint ensuite le Vitesse Arnhem sous forme de prêt. Loïs Openda reste deux saisons aux Pays-Bas et fait parler tout son talent en inscrivant 37 buts et en délivrant 11 passes décisives lors de ses 88 apparitions sous le maillot du club hollandais.

Cédé au Racing Club de Lens à l'été 2022, le natif de Liège confirme alors ses statistiques et réalise une nouvelle année de haut niveau avec les Sangs-et-Or couronné par un titre de vice-champion de France et une place dans l'équipe type de la saison de Ligue 1.

Le RB Leipzig jette alors son dévolu sur cet attaquant complet, rapide et percutant en le faisant signer pour 5 saisons. Il enchaine les buts (41) et les passes décisives (18) durant 2 années avant de s'engager avec la Juventus de Turin en septembre 2025.

International belge depuis son plus jeune âge, Loïs Openda compte aujourd'hui 33 sélections avec les Diables Rouges mais surtout plus de 300 matches à son actif.

L'Olympique Lyonnais, qui avait fait d'un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, est très heureux de pouvoir compter sur Loïs cette saison, confirmant ainsi sa volonté d'être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3 ème tour de qualification de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine face au Sparta Prague.



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