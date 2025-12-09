EAGLE FOOTBALL GROUP : L'OL et ThrillStage prolongent et renforcent leurs accords jusqu'en 2037

Lyon, le 9 décembre 2025,

L'Olympique Lyonnais, propriétaire du Groupama Stadium, et la société ThrillStage, qui exploite notamment la LDLC Arena, ont annoncé la prolongation de leur collaboration pour la gestion des concerts et spectacles au Groupama Stadium jusqu'en 2037.

L'accord initial signé le 12 juin 2024 entre les deux structures qui courait jusqu'en 2027, sera renforcé et prolongé sur les 10 années suivantes, pour s'inscrire dans le long terme, soit jusqu'au 31 août 2037.

Spécialiste de l'Entertainment et acteur reconnu dans le monde de l'organisation des concerts et spectacles depuis 2022, ThrillStage devient ainsi le partenaire exclusif de l'OL afin de l'accompagner dans le développement de son activité événementielle et la gestion des concerts et spectacles organisés au Groupama Stadium.

Les deux structures qui fonctionnent déjà en étroite interaction, notamment pour articuler des calendriers d'événements concomitants et la gestion optimisée d'accès communs à leurs sites voisins, vont renforcer leur collaboration commerciale.

ThrillStage devient l'interlocuteur unique des promoteurs musicaux pour les offres de concerts et spectacles organisés au Groupama Stadium sur la saison des grands événements, avec un rôle élargi dans la gestion des relations et la supervision de la billetterie.

Ce partenariat étendu vient consolider durablement une relation de confiance établie entre les deux acteurs, et vis-à-vis des producteurs.

Depuis son ouverture en 2016, l'enceinte Lyonnaise située à Décines-Charpieu, a accueilli 25 concerts, et déjà 16 artistes parmi lesquels des noms prestigieux, tels que Taylor Swift, Rihanna, Coldplay, Depeche Mode, les Rolling Stones, Muse, Mylène Farmer, ou encore Indochine qui détient le record d'affluence absolu avec 72 561 spectateurs sur une seule date.

La programmation 2026, année du 10 ème anniversaire du Groupama Stadium, se dessine d'ores et déjà avec la venue de Linkin Park et Iron Maiden. Année après année, le Groupama Stadium continue de s'affirmer comme une étape incontournable de la scène musicale internationale.

La prolongation de cette collaboration pour 10 années supplémentaires confirme l'ambition partagée de ces deux acteurs majeurs de l'événementiel en France, d'établir une coopération durable basée sur une confiance mutuelle pour faire rayonner leur territoire à l'international.

« Nous sommes très heureux de la prolongation de nos accords avec ThrillStage sur le long terme. Les équipes d'Alexandre Aulas sont expertes dans la gestion des spectacles musicaux et connaissent très bien notre stade. Le Groupama Stadium et sa parfaite compatibilité avec les grands événements internationaux sportifs et culturels est devenu une étape indiscutable dans les tournées. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les synergies entre nos mondes seront optimisées pour que la métropole lyonnaise continue d'accueillir les plus grandes stars mondiales de la scène musicale. » a indiqué Michael Gerlinger, Directeur général de l'Olympique Lyonnais .

« Ce nouvel accord de long terme avec l'Olympique Lyonnais est une étape majeure dans le développement de ThrillStage. Il démontre la crédibilité acquise par notre groupe en peu de temps et nous donne la visibilité nécessaire pour attirer davantage de tournées internationales au Groupama Stadium et pour proposer aux artistes comme aux publics une expérience live de tout premier plan. » déclare Alexandre Aulas, Président - Directeur général de ThrillStage .

À propos de THRILLSTAGE

Acteur référent dans l'univers de l'Entertainment, ThrillStage est une société d'exploitation spécialisée dans les activités de soutien au spectacle vivant. Portée par une équipe d'experts passionnés et un actionnariat 100% français, l'actuelle société d'exploitation de la LDLC Arena et de la FIDUCIAL Astéria a l'ambition de promouvoir son savoir-faire pour accompagner différentes structures à développer leur expertise dans des domaines comme le pilotage de projets ou encore l'exploitation opérationnelle et commerciale d'événements. Aujourd'hui ThrillStage c'est une équipe de 50 collaborateurs, une expertise à 360°, de la conception à la commercialisation, et une croissance portée par l'exigence, l'innovation & la performance sur la durée.

À propos de l'OLYMPIQUE LYONNAIS

Club de football fondé en 1950, l'Olympique Lyonnais a remporté 21 titres (dont le record de 7 titres consécutifs de Champion de France) avec l'équipe masculine du club, qui compte 28 participations en compétitions européennes ces 35 dernières années. Fort d'une académie de football régulièrement classée dans le Top 3 Européen, le club, propriété d'Eagle Football, évolue au Groupama Stadium, son enceinte 100% privée, ultra-moderne et multifonctionnelle inaugurée en janvier 2016.

