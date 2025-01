EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) : EVOLUTIONS FINANCIERES SIGNIFICATIVES

Apport de 83 M€ de liquidités de la part d'Eagle Football Holdings

Lyon, le 24 janvier 2025

Eagle Football Group informe avoir franchi de nombreuses étapes financières en vue de la réalisation de ses objectifs, tels que présentés à la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) et au marché en novembre 2024, dont l'apport d'environ 83 M€ de liquidités par sa société mère, Eagle Football Holdings.

Depuis le 1 er octobre 2024, les étapes financières suivantes ont été franchies :

1/ Apports de liquidités

Eagle Football Holdings, y compris des membres du Conseil d'administration d'Eagle dont John Textor, ont apporté des liquidités pour un montant total d'environ 83 M€ au cours du 4 ème trimestre 2024 et en janvier 2025. Ce montant comprend 21,3 M€ versés par YMK, dont 11 M€ pour l'achat d'actions supplémentaires dans OLF, et le reste pour la constitution d'un fonds de roulement entre OL SASU et OLF.

2/ Mouvements de joueurs

Cessions de joueurs dont les droits économiques sont détenus par OL SASU pour un total de 62,3 M€ (hors bonus) : Jefferson dos Santos à Botafogo (5,3 M€ + intéressement 30% / transfert futur), Gift Orban à Hoffenheim (9,0 M€ + 3,0 M€ bonus dont 1,0 M€ garanti + 7,5% / plus-value future), Maxence Caqueret à Côme (15,0 M€ + 1,5 M€ bonus + 7,5% / transfert futur) Luiz Henrique au Zenith St Petersbourg : 33 M€



Prêts de joueurs jusqu'au 30/06/25 (sorties) : Adryelson à Anderlecht (prêt gratuit avec option d'achat), Mahamadou Diawara au Havre FC (prêt gratuit sans option d'achat)



Prêts de joueurs jusqu'au 30/06/25 (entrée) : Thiago Almada en provenance de Botafogo (prêt gratuit)



Résiliations de contrats / prêts de joueurs : Anthony Lopes Florent Da Silva Wilfried Zaha (rupture anticipée de prêt)



Les économies de frais personnel générées sur l'exercice 2024/25 par les mouvements de joueurs du mercato d'hiver s'élèvent à 5 M€ environ.

3/ Agences de Notation

Les agences de notation de crédit DBRS Ratings GmbH (Morning Star DBRS) et KBRA ont confirmé leur notation sur le FCT Olympique Lyonnais StadCo et sur le crédit Senior, respectivement à BBB et BBB+.

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : finance@eaglefootballgroup.com

www.finance.eaglefootballgroup.com Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs