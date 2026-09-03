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EAGLE FOOTBALL GROUP : ÉVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS
information fournie par Actusnews 03/09/2026 à 19:30
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Jeudi 3 septembre 2026 - 19h30

Le Conseil d'Administration d'Eagle Football Group, réuni ce jour, a pris acte des démissions de
M. Jean-Pierre Conte, avec effet au 26 juin 2026, ainsi que de M. Sharad Tehranchi et Mme Deborah Andrews, avec effet à compter de ce jour.

À l'issue de cette réunion, le Conseil d'Administration est désormais composé de :

  • Mme Michele Kang, Présidente du Conseil d'Administration et directrice générale ;
  • M. Gilbert Saada, administrateur indépendant ;
  • Mme Nathalie Dechy, administratrice indépendante ;
  • Mme Victoria Westcott, administratrice indépendante.

Le conseil d'Administration considère que cette composition lui permet de disposer de l'ensemble des compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions.

La composition du Comité d'audit demeure inchangée, comme suit :

  • M. Gilbert Saada, Président,
  • Mme Nathalie Dechy,
  • Mme Victoria Westcott.

Par ailleurs, le Comité des nominations et des rémunérations a été recomposé comme suit :

  • Mme Victoria Westcott, Présidente,
  • Mme Nathalie Dechy,
  • M. Gilbert Saada.


Tél : 04 81 07 55 00
Fax : 04 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr
Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100044-olg-03092026-evolution-conseil-administration-et-comites.pdf

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