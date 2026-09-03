EAGLE FOOTBALL GROUP : ÉVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS

Jeudi 3 septembre 2026 - 19h30

Le Conseil d'Administration d'Eagle Football Group, réuni ce jour, a pris acte des démissions de

M. Jean-Pierre Conte, avec effet au 26 juin 2026, ainsi que de M. Sharad Tehranchi et Mme Deborah Andrews, avec effet à compter de ce jour.

À l'issue de cette réunion, le Conseil d'Administration est désormais composé de :

Mme Michele Kang, Présidente du Conseil d'Administration et directrice générale ;

M. Gilbert Saada, administrateur indépendant ;

Mme Nathalie Dechy, administratrice indépendante ;

Mme Victoria Westcott, administratrice indépendante.

Le conseil d'Administration considère que cette composition lui permet de disposer de l'ensemble des compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions.

La composition du Comité d'audit demeure inchangée, comme suit :

M. Gilbert Saada, Président,

Mme Nathalie Dechy,

Mme Victoria Westcott.

Par ailleurs, le Comité des nominations et des rémunérations a été recomposé comme suit :

Mme Victoria Westcott, Présidente,

Mme Nathalie Dechy,

M. Gilbert Saada.





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