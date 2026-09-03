EAGLE FOOTBALL GROUP : ÉVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS

Jeudi 3 septembre 2026 - 19h30
Le Conseil d'Administration d'Eagle Football Group, réuni ce jour, a pris acte des démissions de
M. Jean-Pierre Conte, avec effet au 26 juin 2026, ainsi que de M. Sharad Tehranchi et Mme Deborah Andrews, avec effet à compter de ce jour.
À l'issue de cette réunion, le Conseil d'Administration est désormais composé de :
- Mme Michele Kang, Présidente du Conseil d'Administration et directrice générale ;
- M. Gilbert Saada, administrateur indépendant ;
- Mme Nathalie Dechy, administratrice indépendante ;
- Mme Victoria Westcott, administratrice indépendante.
Le conseil d'Administration considère que cette composition lui permet de disposer de l'ensemble des compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions.
La composition du Comité d'audit demeure inchangée, comme suit :
- M. Gilbert Saada, Président,
- Mme Nathalie Dechy,
- Mme Victoria Westcott.
Par ailleurs, le Comité des nominations et des rémunérations a été recomposé comme suit :
- Mme Victoria Westcott, Présidente,
- Mme Nathalie Dechy,
- M. Gilbert Saada.
|
Tél : 04 81 07 55 00
Fax : 04 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr
|
Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : nJqaYcpplmycl5xvkpmWnJdsZm9nw2WYapOeyGVrZpbGmnGSlZqVl5eSamlhlWlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100044-olg-03092026-evolution-conseil-administration-et-comites.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer