EAGLE FOOTBALL GROUP : DOMINIK GREIF REJOINT L'OLYMPIQUE LYONNAIS JUSQU'EN 2029

Lundi 18 août 2025

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée du gardien international slovaque Dominik Greif, en provenance du RCD Majorque, pour 4 saisons, jusqu'au 30 juin 2029. Le transfert s'élève à 4 M€, auxquels pourront s'ajouter 1,25 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Formé dans sa ville natale au Slovan Bratislava, Dominik Greif débute sa carrière professionnelle en 2015/2016 et s'impose rapidement comme l'un des joueurs clés du club le plus titré de Slovaquie. En six saisons, il dispute 132 matches et remporte 3 championnats, 4 coupes nationales et 2 trophées de meilleur gardien.

Transféré en 2021 à Majorque, l'international slovaque de 28 ans (5 sélections) a notamment emmené son équipe jusqu'à la finale de la Coupe du Roi 2023/2024, avant de réaliser l'une de ses meilleures saisons l'an passé, disputant 31 matches de championnat et contribuant à faire de Majorque l'une des équipes les plus solides de la Liga.

Gardien imposant d'1,97m, Dominik Greif rejoint aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, dans la lignée de son compatriote Ján Popluhár, légende du football slovaque passé par le Slovan Bratislava et l'OL entre 1968 et 1970.





