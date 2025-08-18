 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 714,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EAGLE FOOTBALL GROUP : DOMINIK GREIF REJOINT L'OLYMPIQUE LYONNAIS JUSQU'EN 2029
information fournie par Actusnews 18/08/2025 à 21:00

Lundi 18 août 2025

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée du gardien international slovaque Dominik Greif, en provenance du RCD Majorque, pour 4 saisons, jusqu'au 30 juin 2029. Le transfert s'élève à 4 M€, auxquels pourront s'ajouter 1,25 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Formé dans sa ville natale au Slovan Bratislava, Dominik Greif débute sa carrière professionnelle en 2015/2016 et s'impose rapidement comme l'un des joueurs clés du club le plus titré de Slovaquie. En six saisons, il dispute 132 matches et remporte 3 championnats, 4 coupes nationales et 2 trophées de meilleur gardien.

Transféré en 2021 à Majorque, l'international slovaque de 28 ans (5 sélections) a notamment emmené son équipe jusqu'à la finale de la Coupe du Roi 2023/2024, avant de réaliser l'une de ses meilleures saisons l'an passé, disputant 31 matches de championnat et contribuant à faire de Majorque l'une des équipes les plus solides de la Liga.

Gardien imposant d'1,97m, Dominik Greif rejoint aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, dans la lignée de son compatriote Ján Popluhár, légende du football slovaque passé par le Slovan Bratislava et l'OL entre 1968 et 1970.



EAGLE FOOTBALL GROUP

Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com

Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymxwYZeZk2eWlWucZZaamZdknGxnw2KVmWTLxmRpk5nGnW+Sm2aUbMrGZnJkm2ps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93656-efg-180825-arrivee-dominik-greif-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EAGLE FOOTBALL GR
1,8500 EUR Euronext Paris -0,54%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank