 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EAGLE FOOTBALL GROUP : ARRIVEE D'ENDRICK A L'OL JUSQU'A LA FIN DE LA SAISON
information fournie par Actusnews 23/12/2025 à 17:35

Mardi 23 décembre 2025 – 17h35

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l'arrivée, sous la forme d'un prêt payant de 1 M€ maximum, de l'attaquant international brésilien Endrick jusqu'à la fin de la saison.

À seulement 19 ans, Endrick rejoint l'OL avec un vécu déjà solide au plus haut niveau et une maturité acquise dans des contextes de forte exigence sportive. Son profil offensif, son impact dans les zones décisives et son énergie constituent des atouts importants pour accompagner l'équipe dans la seconde partie de saison, marquée par de nombreux objectifs à atteindre.

Né à Taguatinga, près de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa débute le football au sein de l'académie de Palmeiras, où il s'impose très tôt comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Buteur naturel, il se distingue rapidement sur la scène internationale en remportant plusieurs trophées individuels et collectifs chez les jeunes, notamment lors du prestigieux tournoi de Montaigu en 2022.

À seulement 16 ans, il signe son premier contrat professionnel avec Palmeiras et fait ses débuts en championnat brésilien face au Coritiba CFC. Les performances s'enchaînent pour l'attaquant gaucher, qui confirme son potentiel et s'engage avec le Real Madrid, qu'il rejoint à sa majorité à l'été 2024. Avant son départ pour l'Europe, Endrick, surnommé « Bobby », dispute 82 matchs avec le club paulista, inscrit 21 buts et remporte à deux reprises le championnat du Brésil.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Endrick poursuit son développement au plus haut niveau. Auteur de 7 buts en 39 matches toutes compétitions confondues, il démontre sa capacité à se montrer décisif. Attaquant rapide, technique et précis, il s'est également imposé au sein de la sélection brésilienne, passant en quelques mois des équipes de jeunes à la Seleção. À 19 ans, il compte déjà 14 sélections et 3 buts avec le Brésil.

L'Olympique Lyonnais se réjouit d'accueillir Endrick, qui sera présent dès le 29 décembre à la reprise du groupe professionnel, et remercie le Real Madrid pour la qualité des échanges et de sa collaboration ayant permis son arrivée.

EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com 		Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJhsaZdrlGrFlmtpZ8uYbmJsaGqXlZbFbJfGyGOdmMzFbW1pmW1kmZWXZnJmnGVn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95701-efg-23122025-endrick-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EAGLE FOOTBALL GR
1,5600 EUR Euronext Paris -1,27%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Débordement de l'Hérault après des fortes pluies à Agde, le 23 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Vigilance crues: l'Hérault maintenu en rouge et l'Aveyron en orange
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:43 

    Le département de l'Hérault est placé en vigilance rouge jusqu'à mercredi pour des crues exceptionnelles, à la suite de fortes précipitations qui devraient cesser dans la nuit, selon Météo-France. L'Aveyron est désormais le seul département en vigilance orange ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris termine en légère baisse
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:38 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,21% mardi, après la publication attendue des chiffres de la croissance américaine, dans un marché au volume d'échanges faible. L'indice vedette CAC 40 a cédé 17,22 points et s'est établi à 8.103,85 points à la ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:21 

    Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, à l'issue d'une séance marquée par une croissance américaine meilleure qu'attendu pour le troisième trimestre, éloignant la perspective de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext à La Défense, Paris
    L'Europe finit en légère hausse, Novo Nordisk se distingue
    information fournie par Reuters 23.12.2025 18:11 

    par Diana Mandia La plupart des Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi, une séance marquée par un faible volume de transactions avant les vacances de Noël, avec le laboratoire danois Novo Nordisk en tête des gains grâce à son projet de lancer une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank