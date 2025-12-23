EAGLE FOOTBALL GROUP : ARRIVEE D'ENDRICK A L'OL JUSQU'A LA FIN DE LA SAISON

Mardi 23 décembre 2025 – 17h35

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l'arrivée, sous la forme d'un prêt payant de 1 M€ maximum, de l'attaquant international brésilien Endrick jusqu'à la fin de la saison.

À seulement 19 ans, Endrick rejoint l'OL avec un vécu déjà solide au plus haut niveau et une maturité acquise dans des contextes de forte exigence sportive. Son profil offensif, son impact dans les zones décisives et son énergie constituent des atouts importants pour accompagner l'équipe dans la seconde partie de saison, marquée par de nombreux objectifs à atteindre.

Né à Taguatinga, près de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa débute le football au sein de l'académie de Palmeiras, où il s'impose très tôt comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Buteur naturel, il se distingue rapidement sur la scène internationale en remportant plusieurs trophées individuels et collectifs chez les jeunes, notamment lors du prestigieux tournoi de Montaigu en 2022.

À seulement 16 ans, il signe son premier contrat professionnel avec Palmeiras et fait ses débuts en championnat brésilien face au Coritiba CFC. Les performances s'enchaînent pour l'attaquant gaucher, qui confirme son potentiel et s'engage avec le Real Madrid, qu'il rejoint à sa majorité à l'été 2024. Avant son départ pour l'Europe, Endrick, surnommé « Bobby », dispute 82 matchs avec le club paulista, inscrit 21 buts et remporte à deux reprises le championnat du Brésil.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Endrick poursuit son développement au plus haut niveau. Auteur de 7 buts en 39 matches toutes compétitions confondues, il démontre sa capacité à se montrer décisif. Attaquant rapide, technique et précis, il s'est également imposé au sein de la sélection brésilienne, passant en quelques mois des équipes de jeunes à la Seleção. À 19 ans, il compte déjà 14 sélections et 3 buts avec le Brésil.

L'Olympique Lyonnais se réjouit d'accueillir Endrick, qui sera présent dès le 29 décembre à la reprise du groupe professionnel, et remercie le Real Madrid pour la qualité des échanges et de sa collaboration ayant permis son arrivée.

