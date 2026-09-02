EAGLE FOOTBALL GROUP : AINSLEY MAITLAND-NILES TRANSFERE A EVERTON

Mercredi 2 septembre 2026 - 01h20

L'Olympique Lyonnais informe du transfert d'Ainsley Maitland-Niles à Everton pour un montant de 3,5 M€.

Arrivé libre à l'OL à l'été 2023 après plusieurs saisons en Premier League, le défenseur anglais s'est rapidement intégré au groupe professionnel grâce notamment à sa polyvalence et son expérience.

Capable d'évoluer à plusieurs postes, Ainsley Maitland-Niles aura disputé 119 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 6 buts et délivré 16 passes décisives, devenant un élément important de l'effectif, apprécié du vestiaire.

À 29 ans, l'international anglais retrouve ainsi la Premier League, où il a effectué l'essentiel de sa carrière.

L'Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Ainsley pour son engagement, son professionnalisme et son état d'esprit durant ses trois années au club, et lui souhaite beaucoup de réussite à Everton.

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