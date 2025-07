Eagle Football, Forvia, Robertet...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bigben Interactive

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications communiquera ses résultats du premier semestre.

Eagle Football

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée de Ruben Kluivert en provenance du club portugais de Casa Pia qu'il a rejoint à l'été 2024. Le défenseur central néerlandais, formé à l'Ajax Amsterdam, s'est engagé avec l'OL jusqu'au 30 juin 2030, pour un montant de 3,78 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter jusqu'à 650 000 e de bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Rappelons par ailleurs que la rétrogradation administrative en Ligue 2 prononcée par la DNCG le 24 juin a été " infirmée " par la commission d'appel fédérale le 9 juillet dernier.

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique annoncera ses résultats du premier semestre.

GL events

GL events, groupe intégré des métiers de l'évènement, annonce l'entrée du fonds d'investissements Atream et de la Carac, son actionnaire de référence, son actionnaire de référence, au capital de Polygone et de GL events. Les deux entités sont entrées au capital de Polygone et de GL events via l'acquisition auprès de la société Le Grand Rey de 56 000 actions Polygone, représentant 5,3% du capital et l'acquisition hors marché auprès de Polygone de 449 742 actions GL events, représentant 1,5% du capital.

Forvia

Forvia a fait état d'une perte nette part du groupe de 269 millions d'euros au premier semestre 2025 (contre un bénéfice net de 5 millions d'euros l'année dernière à la même époque) en raison d'une dépréciation d'actifs de 136 millions d'euros non cash liée à la co-entreprise d'hydrogène Symbio. Le résultat opérationnel a augmenté de 3,1%, à 722 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile s'est établi à 13,48 milliards d'euros, en repli de 0,4% sur un an en données publiées, mais en hausse de 1,1% en données organiques.

Lumibird

Le spécialiste mondial du laser présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Maisons du monde

Après un repli de 9,9 % au premier trimestre, les ventes du groupe Maisons du monde se sont affaissées de 7,5 %, à 223,2 millions d'euros, sur la période d'avril à juin. Au total, sur le semestre, les ventes se sont élevées à 444,6 millions d'euros, soit une baisse de 8,7 %. Le groupe précise que le contexte est difficile pour le secteur de l'ameublement et de la décoration, le tout accentué par des facteurs macro-économiques défavorables et un marché très concurrentiel. Parallèlement, la marge brute a diminué de 0,4 point pour s'installer 64,3 % du chiffre d'affaires.

NFL Biosciences

NFL Biosciences, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce le démarrage d'une collaboration scientifique avec l'hôpital McLean, membre du système de santé Mass General Brigham à Boston, aux États-Unis. Cette nouvelle étape vise à approfondir la compréhension du mécanisme d'action de NFL-101, candidat médicament botanique pour le sevrage tabagique.

Rexel

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie indiquera ses résultats du premier semestre.

Robertet

Robertet a publié un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025, de 446,3 millions d'euros, en hausse de 7,7%, dont une progression de 7,1% à périmètre constant. À taux de change et périmètre comparable, la croissance organique du spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes a atteint 9,2%. Le croissance s'est accélérée au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10%, après une progression de 5,5% au premier trimestre.

Vallourec

Vallourec a finalisé le 24 juillet la cession de Serimax, sa filiale spécialisée dans les solutions de soudage orbital manuel et mécanisé, sur la base d'une valeur d'entreprise de 79 millions d'euros. Cette transaction participe des initiatives du New Vallourec pour rationaliser son capital investi et recentrer le groupe sur son cœur de métier : les solutions tubulaires sans soudure haut de gamme. Dans le cadre du plan New Vallourec, Serimax a connu une transformation rapide et opère désormais de manière rentable en tant qu'entreprise indépendante.