Eagle Financial Services bondit suite à un accord de rachat de 253 millions de dollars avec John Marshall Bancorp

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8 septembre - ** Les actions de la banque américaine Eagle Financial Services EFSI.O bondissent de 8,6 % à 45,50 dollars

** John Marshall Bancorp JMSB.O va racheter EFSI dans le cadre d'une opération entièrement en actions de 253 millions de dollars, créant ainsi une banque fusionnée avec 4,4 milliards de dollars d'actifs

** Les actionnaires d’EFSI recevront deux actions de John Marshall pour chaque action détenue, ce qui valorise la société à 46,72 dollars par action

** L'opération représente une prime d'environ 11,5% par rapport au cours de clôture de l'action EFSI, qui s'établissait à 41,90 dollars

** JMSB prévoit de verser un dividende trimestriel en espèces de 0,155 dollar par action après la finalisation de l’opération, prévue au premier trimestre 2027

** Keefe, Bruyette & Woods a conseillé John Marshall et Piper Sandler a conseillé EFSI

** À la dernière clôture, l’action EFSI affichait une hausse de 5,3% depuis le début de l’année