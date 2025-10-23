Eagle Bancorp perd du terrain après une perte plus importante que prévu au troisième trimestre et une réduction du dividende

23 octobre - ** Les actions de la banque communautaire Eagle Bancorp EGBN.O chutent de 7 % à 18 $ avant le marché ** Fin mercredi, EGBN a annoncé une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre et a réduit son dividende à un penny

** La faiblesse du crédit au sein du portefeuille de bureaux de la banque est une préoccupation majeure depuis quelques années

** Selon Piper Sandler, la perte plus importante semble être due au fait qu'EGBN a agi plus rapidement pour traiter les crédits de bureaux stressés en vue de nouvelles cessions de prêts

** Après un examen indépendant de notre portefeuille de prêts et une analyse interne complémentaire, nous avons pris des mesures pour réduire le risque d'évaluation dans le portefeuille de bureaux", a déclaré Susan Riel, directrice générale d'EGBN

** Par ailleurs, Kevin Geoghegan, directeur du crédit d'EGBN, a décidé de démissionner de son poste, avec effet au 31 décembre

** "Même si nous pensons que ce que la direction dira lors de l'appel à 10 heures aura de l'importance, si l'action s'ouvre faiblement, nous pensons que cela créerait une bonne opportunité d'achat pour les investisseurs, étant donné que nous avons considéré ce trimestre comme étant en grande partie une déchirure du pansement", dit Piper Sandler

** A la dernière clôture, l'action EGBN a baissé de 25,5 % depuis le début de l'année