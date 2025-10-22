Eagle Bancorp annonce une perte trimestrielle en raison de provisions qui grèvent ses bénéfices

(Les chiffres du résultat net et le commentaire du directeur général ont été ajoutés)

Eagle Bancorp EGBN.O a annoncé mercredi une perte au troisième trimestre, contre un bénéfice l'année dernière, alors que le banque a transféré une grande partie de ses fonds pour les jours difficiles, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 8 % dans les échanges après la cloche.

"Après un examen indépendant de notre portefeuille de prêts et une analyse interne complémentaire élargie, nous avons pris des mesures pour réduire le risque d'évaluation dans le portefeuille de bureaux", a déclaré le directeur général Susan Riel dans un communiqué.

Les provisions pour pertes de crédit d'Eagle se sont élevées à 113,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre 10,1 millions de dollars un an plus tôt.

La société a déclaré une perte nette de 67,51 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 21,82 millions de dollars, soit 72 cents par action, pour la même période de l'année précédente.