Eagle Bancorp annonce une perte trimestrielle en raison de provisions qui grèvent ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eagle Bancorp EGBN.O a annoncé une perte au troisième trimestre mercredi, contre un bénéfice l'année dernière, alors que la banque a transféré une grande partie de ses fonds de prévoyance, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 8 % dans les échanges après la cloche.