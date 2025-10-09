EA verrouille et charge "Battlefield 6" pour affronter "Call of Duty" avant sa privatisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EA veut relancer la franchise après les ratés du précédent titre

Le lancement de Battlefield 6 devrait bénéficier de la lassitude suscitée par Call of Duty

Le lancement fait suite à la vente d'EA à des investisseurs saoudiens pour 55 milliards de dollars

Electronic Arts EA.O mise sur le dernier titre "Battlefield" pour faire ce que le dernier n'a pas pu faire: rétablir la réputation de la franchise et atténuer la domination de "Call of Duty" sur le genre des jeux de tir à la première personne.

"Battlefield 6", qui sortira vendredi, mettra à l'épreuve la capacité de la propriété intellectuelle d'EA à attirer les joueurs, quelques semaines après que la société a accepté de vendre pour 55 milliards de dollars à un groupe d'investisseurs soutenu par l'Arabie saoudite, une transaction alimentée par son portefeuille de jeux très prisé .

Les autres jeux de tir d'EA, notamment "Apex Legends", "Titanfall" et "Star Wars Battlefront", se sont essoufflés, obligeant l'entreprise à s'appuyer sur l'une de ses franchises les plus connues pour attirer les consommateurs qui s'en tiennent à des titres éprouvés dans un contexte d'inquiétudes économiques liées aux tarifs.

"Battlefield 6 est un produit qui fera la différence", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.

"Pour qu'EA puisse vraiment traverser cette période, il lui faut une victoire solide, et Battlefield 6 doit tenir ses promesses dans une période difficile pour l'industrie et dans une catégorie très encombrée."

UNE PROMESSE PRÉCOCE

Le titre a rassemblé plus de 521 000 joueurs simultanés sur PC lors de son test bêta en août - un record pour la franchise qui a dépassé le pic historique de "Call of Duty" d'environ 491 000 joueurs, selon les données de Steam charts.

Le test a également enregistré une moyenne de 10,6 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, avec une pointe à 12 millions lors du premier week-end, selon les données multiplateformes de Newzoo compilées pour Reuters.

Les joueurs ont été attirés par le cadre moderne de "Battlefield 6", les combats ouverts à grande échelle et les graphismes avancés. Le titre a été développé par quatre studios internes et dirigé par les vétérans de "Call of Duty" Vince Zampella et Byron Beede.

La richesse de l'expérience est censée éviter les faux pas qui ont condamné "Battlefield 2042", dont EA admet qu'il n'a pas été à la hauteur. Le titre 2021 a été lancé avec des problèmes techniques et a fait chuter le nombre de joueurs en quelques mois.

Les critiques ont déclaré que le jeu s'éloignait trop de l'identité de la franchise: abandon de la campagne solo et du système traditionnel à quatre classes pour les spécialistes qui pouvaient utiliser n'importe quelle arme ou gadget, ce qui effaçait les rôles et l'équilibre de l'équipe.

"Battlefield 6" a rétabli le système de classes.

"La plus grande plainte concernait ce système de personnages spécialisés, qui n'avait rien de Battlefield, et les joueurs de base ne s'y retrouvaient pas", a déclaré Alicia Reese, analyste chez Wedbush Securities.

LA LASSITUDE DE CALL OF DUTY

La lassitude des joueurs à l'égard de "Call of Duty", après 21 jeux principaux et environ deux décennies de sorties annuelles, a également joué en faveur d'EA.

La franchise, publiée par Activision-Blizzard, propriété de Microsoft, s'est vendue à plus d'un demi-milliard d'exemplaires, mais l'importance croissante qu'elle accorde à la monétisation des jeux a irrité certains fans.

La stratégie de revenus de "Call of Duty" s'est appuyée sur la vente d'ensembles de produits cosmétiques et sur l'octroi de licences liées à la culture pop, de Snoop Dogg et Nicki Minaj aux skins de Beavis et Butt-Head, ce qui, selon de nombreuses personnes, dilue le réalisme de la série.

"Black Ops 7", le dernier titre de la série qui sortira en novembre, a fait l'objet de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Sa première bande-annonce, diffusée le 19 août, a suscité plus de 534 000 réactions négatives sur YouTube et seulement 69 000 réactions positives, selondes estimations de tiers.

La bande-annonce de Battlefield 6, diffusée pour la première fois en juillet, a reçu plus de 543 000 "likes" et 5 000 "dislikes".

YouTube n'affiche plus le nombre de "dislikes" sous les vidéos et Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les projections des tiers. Google, propriétaire de YouTube, n'a pas immédiatement répondu à une demande de données sur les vidéos.

"Le cadre de ce Call of Duty soulève de grandes questions: est-il allé trop loin dans le domaine de la fiction et de la science-fiction?", a déclaré Chris Hewish, un ancien cadre d'Activision qui est aujourd'hui président de l'entreprise de fintech Xsolla, spécialisée dans les jeux vidéo.

Bien que sa popularité lui permette de se vendre à des millions d'exemplaires et d'attirer des milliers de joueurs sur le service Xbox de Microsoft, ses développeurs ont reconnu les critiques dans un message publié en août: "Certains d'entre vous ont dit que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique au départ. Nous vous entendons."