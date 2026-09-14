E3 Lithium signe un protocole d'accord pour fournir du carbonate de lithium à la société indienne Epsilon CAM

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La société canadienne E3 Lithium

ETL.V a annoncé lundi avoir signé un protocole d’accord non contraignant avec le fabricant de matériaux pour batteries Epsilon CAM en vue d’un éventuel approvisionnement en carbonate de lithium de qualité batterie provenant de son projet Clearwater, en Alberta.

Ce protocole d'accord, qui prend effet le 1er septembre, établit un cadre pour la fourniture potentielle de jusqu'à 5.000 tonnes métriques de carbonate de lithium de qualité batterie par an pendant une période de cinq ans, a précisé la société.

Voici plus de détails:

* Les volumes proposés représenteraient jusqu’à 40 % de la capacité de production prévue pour la phase 1 d’E3 Lithium, soit 12.000 tonnes par an issues du projet Clearwater, a ajouté la société.

* E3 a précisé que les volumes définitifs et les conditions commerciales seraient fixés à mesure que les parties progresseraient vers la conclusion d’un accord définitif.

* Epsilon, qui développe des matériaux actifs cathodiques à base de phosphate de fer et de lithium (LFP) pour les batteries lithium-ion, construit actuellement en Inde une usine de matériaux cathodiques d’une capacité de 30.000 tonnes par an, dont la première phase devrait être achevée début 2028.

* "Ce protocole d’accord avec Epsilon témoigne d’un intérêt sérieux et trace une voie claire menant directement de la saumure de l’Alberta à la chaîne d’approvisionnement en batteries", a déclaré Chris Doornbos, directeur général d’E3.

* Vikram Handa, directeur général d’Epsilon, a ajouté que cet accord potentiel permettrait de relier les ressources canadiennes en lithium à la production en aval de matériaux pour batteries en Inde, alors que les fabricants cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en matières premières pour batteries.