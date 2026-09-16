E.ON s'allie à BYD pour la mobilité électrique en Europe

E.ON indique s'engager dans un partenariat stratégique avec le constructeur chinois de voitures électriques BYD, visant à rendre les solutions intelligentes d'énergie et de mobilité plus accessibles aux clients à travers l'Europe.

Les deux groupes lanceront leur première offre conjointe sur le marché allemand en novembre. Elle combinera l'achat ou la location d'un véhicule BYD entièrement électrique avec un contrat d'électricité intelligente auprès d'E.ON et devrait être disponible pour tous les modèles BYD entièrement électriques.

Dans ce cadre, l'énergéticien allemand optimisera automatiquement le processus de recharge et rétribuera l'électricité chargée de manière flexible via un système de bonus dédié. Cela permettra aux clients de bénéficier directement d'une utilisation flexible de l'énergie.

Dans une prochaine étape, E.ON et BYD prévoient d'étendre progressivement l'offre à d'autres marchés européens. Parallèlement, les deux partenaires continueront d'améliorer l'expérience client numérique, notamment grâce à une intégration fluide des services dans les applications.

Par ailleurs, les véhicules BYD seront progressivement intégrés à E.ON Home Comfort, une plateforme qui connecte, gère et optimise intelligemment les flux d'énergie à l'intérieur de la maison. Cela permettra aux clients de gérer leur véhicule, les fonctions de recharge intelligente et, à terme, des solutions énergétiques supplémentaires via un environnement numérique unique.

Grâce à ce partenariat, E.ON et BYD poseront aussi les bases permettant de tester et de développer progressivement de nouvelles solutions flexibles pour le grand public, dont la recharge bidirectionnelle, qui permet aux véhicules électriques d'agir comme des actifs flexibles de stockage d'énergie au sein du système énergétique.