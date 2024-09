Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: organise un 'eTruckathon' de 300 km en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir organisé le premier 'eTruckathon' en collaboration avec l'IAA TRANSPORTATION, soit un salon international majeur consacré aux transports et à la logistique.



Douze camions électriques ont parcouru 300 kilomètres en Allemagne, entre Essen et Hanovre, afin de démontrer la faisabilité des camions électriques et à hydrogène ainsi que des infrastructures associées.



L'événement a réuni des fabricants de véhicules et des entreprises de logistique pour un test pratique.



Les résultats seront présentés au cours du salon où E.ON exposera d'ailleurs ses solutions pour faciliter la transition vers la mobilité électrique.





Valeurs associées E.ON 13,16 EUR XETRA +1,23%